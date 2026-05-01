Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Dayanıklısın?

Sen şu an hayatın zorlukları karşısında kolay yorulan ve çabuk etkilenen bir dönemde olabilirsin. Bu durum kalıcı olmak zorunda değil ama şu anda içsel olarak hassas bir dengedesin. Stres, belirsizlik ve duygusal yükler seni hızla etkileyebiliyor. Bu da motivasyonunu düşürebilir ve geri çekilmene neden olabilir. Ama bu bir son değil, sadece bir sinyal. Kendine daha fazla zaman ayırmak, duygularını anlamak ve gerekirse destek almak seni yeniden güçlendirebilir. İçinde sandığından daha büyük bir güç var, sadece şu an biraz yorgun.