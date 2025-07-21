Evden Çıkmayı Hiç Sevmeyen İnsanların 11 Ortak Özelliği

Neticede ne kadar evde durmayı sevseler de iş veya okul gibi zorunlu durumlardan dolayı evden çıkmak durumunda kalabilirler. Bu ortamlarda da mecbur sosyal olmak zorundalar. İşte bu bile onlar için fazladır ve eve gitmelerine ne kadar kaldığını sürekli kontrol ederler. Onlara göre sosyallik sadece kendi belirledikleri zaman dilimlerinde olmalıdır...