Evden Ayrılma Yaşının Yükselmesinin Ardında Yatan 10 Ekonomik Neden
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Gençlerin aile evinden ayrılma ve kendi bağımsız yaşamlarını kurma yaşı, eskisine oranla oldukça yüksek. Önceki nesiller yirmili yaşların başında evden ayrılırken, günümüzde bu hayat kararı yirmili yaşların sonuna, hatta otuzlu yaşlara denk geliyor. Dünya genelinde yaşanan bu durum ise en temelde içinde bulunduğumuz ekonomik dönüşümden kaynaklanıyor.
İşte evden ayrılma yaşının yükselmesine neden olan etmenlerden bazıları!
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1. Yüksek Kiralar
2. Düşük Maaşlar
3. Uzun Eğitim Süresi
4. Öğrenci Kredileri
5. Sabit Olmayan Gelirler
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6. Hayat Pahalılığı
7. Yüksek Faiz Oranları
8. Rekabetçi Çalışma Koşulları
9. Finansal Destek Gereksinimi
10. Evlenme Yaşının Gecikmesi
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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