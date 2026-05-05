Evdeki Seni En İyi Anlatan Film Hangisi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.05.2026 - 11:01

Hepimiz dışarıda farklı, evimizin kapalı kapıları ardında ise bambaşka insanlarız, değil mi? Peki ya evde nasıl vakit geçirdiğin, hangi filme benzediğini gösterebilseydi… “Yok artık!” dediğini duyar gibiyiz :) 

Hadi birlikte keşfedelim!👇

1. İlk sorumuzla başladık! Bu pencerelerden birini seç!

2. Söyle bakalım! İzlediğin karakterlerle kendini ne kadar bağdaştırıyorsun? (1: Hiç ben değil – 5: Tam ben)

3. Yatak toplama konusundaki felsefen nedir?

4. Filmi izlerken en çok hangi ortamda keyif alırsın?

5. Evde pijamayla tüm gün takılmak sana keyif verir mi?

6. Akşamları evde vakit geçirirken en çok ne yaparsın?

7. Diyelim ki, farklı bir ülkeye seyahat ettin. Gittiğin yerde ilgini en çok hangisi çeker?

8. Son olarak, ailenle mi yaşıyorsun, tek mi?

Evde Tek Başına!

Kabul et, kapı kapanıp da evde tek kaldığın an içindeki o yaramaz çocuk hemen ortaya çıkıyor! Senin için ev, canın ne istiyorsa onu özgürce yapabileceğin devasa bir oyun alanı. Bazen evde ufak tefek kaoslar ve dağınıklıklar yaratsan da, kendi başının çaresine bakmayı ve yalnızlığınla deli gibi eğlenmeyi çok iyi biliyorsun. Dışarıdan bakan biri için sıradan bir akşam olabilir ama sen evdeki her saniyeyi bir keyife dönüştürmeyi başarıyorsun.

Amélie!

Senin evdeki halin tam bir Fransız filmi estetiğinde! Evin sadece uyuduğun bir yer değil; senin kendi iç dünyanı yansıttığın, ruhunu dinlendirdiğin detaylarla dolu küçük bir sığınak. Kendi kendine kalmaktan, etrafı güzelleştirmekten veya arka planda hafif bir müzik eşliğinde hayallere dalmaktan inanılmaz keyif alıyorsun. Çünkü sen evdeki sıradan küçük anları devasa mutluluklara çevirmeyi çok iyi bilen, ruhu incecik birisin.

Harry Potter!

Senin için evin, dış dünyanın tüm stresinden koruyan büyülü ve sıcacık bir şato! Kapıdan içeri adım attığın an, tıpkı Hogwarts'a dönmüş gibi tüm dertlerini dışarıda bırakıyor ve o tanıdık huzura kavuşuyorsun. Evinin her köşesinde sana ait anılar, sevdiğin küçük objeler ve sadece senin anladığın o tatlı, mistik bir hava var. Kendi küçük dünyanda, kendi kurallarınla ve sana iyi gelen o büyülü atmosferde yaşamayı her şeye tercih ediyorsun.

Matrix!

Sen evin içinde zaman kavramını yitiren, genelde ekran karşısında bambaşka dünyalara dalan o gece kuşusun! Gün ışığından ziyade gecenin sessizliği ve bilgisayarının ya da televizyonunun ekran ışığı sana daha cazip geliyor. Bazen saatlerce aynı pozisyonda kalıp bir oyuna, bir projeye veya derin bir araştırmaya kendini kolayca kaptırabiliyorsun. Senin için en güzel ev akşamı, dış dünyayla tüm bağlantıyı kesip kendi Matrix'ine bağlandığın o anlarda saklı.

