Evde Dev Bir Afrika Salyangozu Beslemenin ve Bakımının Detaylarını Görünce Şaşıracaksınız!

Bir sosyal medya kullanıcısı evinde beslediği Afrika salyangozunun haftalık bakımının videosunu paylaştı. Afrika salyangozu bakımı hakkındaki detaylar ise izleyenleri şaşırtacak nitelikteydi.
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Öncelikle bakıma salyangozu yıkayarak başladı. Salyangoz yıkamak kulağa zor gibi gelse de oldukça basit gibi görünüyor.
Salyangozu tertemiz yaptıktan sonra yemek kabının bakımına geçti. Genç kız, bir Afrika salyangozu için en sağlıklı besinleri sıralamayı da es geçmedi.
Detayların anlatıldığı video için👇
Gelen bazı ilginç yorumlar da oldu tabii👇
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