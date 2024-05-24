Görüş Bildir
Haberler
Video
Evde Dev Bir Afrika Salyangozu Beslemenin ve Bakımının Detaylarını Görünce Şaşıracaksınız!

Evde Dev Bir Afrika Salyangozu Beslemenin ve Bakımının Detaylarını Görünce Şaşıracaksınız!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 13:37

İçerik Devam Ediyor

Bir sosyal medya kullanıcısı evinde beslediği Afrika salyangozunun haftalık bakımının videosunu paylaştı. Afrika salyangozu bakımı hakkındaki detaylar ise izleyenleri şaşırtacak nitelikteydi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Öncelikle bakıma salyangozu yıkayarak başladı. Salyangoz yıkamak kulağa zor gibi gelse de oldukça basit gibi görünüyor.

Öncelikle bakıma salyangozu yıkayarak başladı. Salyangoz yıkamak kulağa zor gibi gelse de oldukça basit gibi görünüyor.

Salyangozu tertemiz yaptıktan sonra yemek kabının bakımına geçti. Genç kız, bir Afrika salyangozu için en sağlıklı besinleri sıralamayı da es geçmedi.

Salyangozu tertemiz yaptıktan sonra yemek kabının bakımına geçti. Genç kız, bir Afrika salyangozu için en sağlıklı besinleri sıralamayı da es geçmedi.

Detayların anlatıldığı video için👇

Gelen bazı ilginç yorumlar da oldu tabii👇

Gelen bazı ilginç yorumlar da oldu tabii👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Biraz da tavsiye

Biraz da tavsiye
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın