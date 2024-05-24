19 Yaşındaki Üniversite Öğrencisinin Yaptığı Benzersiz Sabah Rutinini Daha Önce Hiç Görmemiştik!

Sabah rutinini, güne iyi başlamanın anahtarıdır. Başarılı bir sabah rutini, günü daha verimli ve enerjik geçirmemize yardımcı olabilir. Bir üniversite öğrencisi ise bizler için eşi benzeri olmaya bir sabah rutini videosu paylaştı.
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19 yaşında olduğunu açıklayan üniversite öğrencisi, KYK'da kaldığını ve orda tavuk pilav yemesine izin vermediklerini söyledi.
Öğrenci, her sabah uyandıktan sonra soğuk duş aldığını ve ardından mangal yaptığını açıkladığı ilginç bir sabah rutinini sosyal medyada paylaştı.
O sabah rutini👇
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