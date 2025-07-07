Ev Temizliğini Erteleme Nedenin Altında Yatan Psikolojik Gerçekler
Evinizin bir süredir temizliğe ihtiyacı olduğunu biliyor fakat sürekli erteliyor musunuz? Veya belki kirli noktaları göz ardı ediyor ve onları yok mu sayıyorsunuz? Yanıtınız 'Evet' ise ve bu erteleme döngüsünün içinden çıkamıyorsanız bu içeriğe göz atmak isteyebilirsiniz. Çünkü erteleme alışkanlığınızın altında hiç aklınıza gelmeyen psikolojik nedenler yatıyor olabilir. İşte onlardan bazıları!
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1. Motivasyon Eksikliği
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2. Anksiyete
3. Mükemmeliyetçilik
4. Karar Yorgunluğu
5. Depresif Duygular
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6. Duygusal Yük
7. Rahatına Düşkünlük
8. Övgü Bekleme
9. Kontrol Kaybı Hissi
10. Anlam Arayışı
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11. Yalnızlık
12. Zihinsel Karmaşa
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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