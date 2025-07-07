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Ev Temizliğini Erteleme Nedenin Altında Yatan Psikolojik Gerçekler

etiket Ev Temizliğini Erteleme Nedenin Altında Yatan Psikolojik Gerçekler

Özge Çil
Özge Çil - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 12:31

Evinizin bir süredir temizliğe ihtiyacı olduğunu biliyor fakat sürekli erteliyor musunuz? Veya belki kirli noktaları göz ardı ediyor ve onları yok mu sayıyorsunuz? Yanıtınız 'Evet' ise ve bu erteleme döngüsünün içinden çıkamıyorsanız bu içeriğe göz atmak isteyebilirsiniz. Çünkü erteleme alışkanlığınızın altında hiç aklınıza gelmeyen psikolojik nedenler yatıyor olabilir. İşte onlardan bazıları!

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1. Motivasyon Eksikliği

Temizliği ertelemenin en büyük nedeni motivasyon eksikliğidir. Özellikle yoğun bir iş gününün ardından, eve gidip dinlenmek varken temizlikle uğraşmayı kim ister ki? Zaten haftanın hemen her günü dolu olduğundan, hafta sonunu da kendinize ayırmanız gerektiğinden aslında haklı olabilirsiniz. Ama bu döngüyü kıracak ufak rutinler edinmez veya erteleme işini fazla uzatırsanız, sorun bir anda çığ gibi büyüyebilir.

2. Anksiyete

Evde kirli tabakların, pis çamaşırların ve temizlenmeyi bekleyen lavabonun sizi beklediğini bilerek nasıl rahat edebilirsiniz ki? Temizliği erteleseniz bile sorunu aklınızdan çıkaramıyor olabilirsiniz. Bu durum ise uzun vadede işleri gözünüzde büyütmenize neden olarak anksiyetenizi tavan yapabilir. Haliyle erteleme işi ne kadar uzarsa anksiyete de o kadar kötü bir boyuta ulaşır.

3. Mükemmeliyetçilik

Bazı insanlar mükemmeliyetçidir ve temizlik yaptığında bunu yarım yamalak yapmak istemez. Aksine her şeyi tam anlamıyla pırıl pırıl yaptığı bir temizlik rutini edinmek ister. Ama buradaki önemli nokta, bu tür dev temizliklerin fazla iş yükü ve zaman gereksinimi ile birlikte gelmesidir. Dolayısıyla yapacak işiniz gücünüz bitmiyorsa o mükemmel temizlik için ihtiyacınız olan zamana da asla sahip olamayabilirsiniz.

4. Karar Yorgunluğu

Gün boyu hayat koşturmacası arasında zaten bir sürü şeye karar verirken bir de temizlikte karar kılmak çok yorucu değil mi? Çünkü bazen yapmak istediğiniz sadece hiçbir şey düşünmeden ya da hiçbir şeye karar vermeden öylece durmak olabilir. Sonuçta temizlik, nereden başlayacağınıza ya da ne kadar vakit ayıracağınıza karar vermenizi gerektiren düşündürücü bir süreçtir.

5. Depresif Duygular

Kendinizi sürekli yorgun ve enerjisiz hissediyorsanız bunun altında yaşadığınız depresif duygular olabilir. Özellikle yakın zamanda isteminiz dışında bazı değişimler yaşamış ya da iş, okul, hayat gibi konularda hayal kırıklığına uğramışsanız temizlik sizin için ertelenen bir eyleme dönüşmüş olabilir. Biraz kendinize vakit ayırıp öz bakımınıza dikkat etmeye başladıktan sonra bu yoğun süreçten çıkabilirsiniz. Çünkü temizlik, aslında yaşananları unutmak için harika bir araçtır ve size enerji verebilir.

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6. Duygusal Yük

Evdeki bazı eşyalar veya köşeler görünenden fazla anlam taşır. Eski ilişkiler, travmalar veya anılarla ilişkilendirdiğiniz bu alanları temizleme fikri sizin için kabul edilemez olabilir. Bu nedenle bazen bazı alanları düzenlemekten bilinçsizce kaçınıyorsanız arkasındaki bu tür sebeplere bakabilirsiniz. Durumu fark ettikten sonra bu kalıpları nasıl yıkacağınızı anlar ve temizliği yük olarak görmeyi sonlandırabilirsiniz.

7. Rahatına Düşkünlük

Bazen temizliği rahatınıza düşkün olmanızdan veya bencilliğinizden de erteliyor olabilirsiniz. Sonuçta eğer evde temizlik yapmasanız bile sizin yerinize bu görevi yerine getiren biri varsa ona güvenmeniz çok normal. Fakat bu uzun vadede hem karşı tarafı yoran hem de ilişkinizi kötüleştiren bir alışkanlık halini alabilir. Bu nedenle çok geç olmadan, rahatınızı bir kenara bırakıp işlerin ucundan tutmaya başlamak isteyebilirsiniz.

8. Övgü Bekleme

Eğer evi birileriyle paylaşıyor ve işin çoğunluğunu yaptığınızı hissediyorsanız, bu duruma içerliyor olmanız çok olası. Hatta bazen yaptığınız temizlik karşıdaki kişi tarafından fark edilmiyor bile olabilir. Aslında ufak bir teşekkür, övgü veya sıcak bir gülümseme bile sizin için yeterliyken karşıdakinin bencilliği sizin motivasyonunuzu düşürebilir. Dolayısıyla burada onunla konuşmaktan ve temizlik için ortak rutinler belirlemekten daha iyi bir çözüm yok gibi.

9. Kontrol Kaybı Hissi

Temizlik yapmak bazen hayattaki bazı alanlar üzerindeki kontrolü yitirmekle eşdeğer görülebilir. Çünkü fiziksel olarak yeniden düzenleme ve toparlama gerektiren bu eylem, bazı işlerin kontrolünüz dışı gerçekleştiğini düşünmenize yol açabilir. Dolayısıyla hayattaki kontrolü kaybetmemek için evin aynı görünümüze sıkı sıkıya tutunuyor olabilirsiniz. Ama kirli ve dağınık yaşanmayacağına göre, bu hissi ne kadar çabuk fark ederseniz o kadar kolay kontrol altına alırsınız.

10. Anlam Arayışı

Eğer tek başınıza yaşıyorsanız temizlik yapmak size anlamsız gelebilir. Veya benzer hislere sık sık taşınıyorsanız da kapılabilirsiniz. Bu duygular genellikle başarısızlık hissiyle eşdeğerdir ve 'Nasıl olsa yalnızım', 'Nasıl olsa kalıcı değilim' gibi olumsuz düşüncelerle birlikte seyredebilir. Ancak kendi öz sayınız ve değerinizin farkına vararak bu düşüncelerin ne kadar gereksiz olduğunu anlayacağınıza eminiz.

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11. Yalnızlık

Yalnız yaşıyorsanız temizliği ertelemenizin bir diğer nedeni de tek başınıza altından kalkamayacağınıza inanmanızdır. Çünkü aslında düşününce evde yapılacak işler bitmeyecekmiş gibi gelebilir. Özellikle de bir süredir erteleniyorsa tüm ev işleri dağ gibi büyümüş olabilir. Ama burada da çözüm çok basit: O da işinizi kolaylaştıracak ekipmanlar edinmek ve her zaman en temizliğe ufak ufak başlamak!

12. Zihinsel Karmaşa

Zihinsel karmaşa ve stres, yaşadığınız fiziksel ortama direkt yansır. Çünkü kafanız dağınık ve bulanıkken herhangi bir şeye odaklanmanız mümkün olmaz. Bu nedenle ev temizliği de sürekli erteleniyor olabilir. Kendinizi temizliğe verebilmek için öncelikle aklınızdaki sorundan kurtulmanız ve bazı şeyleri yoluna koymanız gerekiyordur.

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Özge Çil
Özge Çil
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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