Ev Temizliğini Erteleme Nedenin Altında Yatan Psikolojik Gerçekler

Eğer evi birileriyle paylaşıyor ve işin çoğunluğunu yaptığınızı hissediyorsanız, bu duruma içerliyor olmanız çok olası. Hatta bazen yaptığınız temizlik karşıdaki kişi tarafından fark edilmiyor bile olabilir. Aslında ufak bir teşekkür, övgü veya sıcak bir gülümseme bile sizin için yeterliyken karşıdakinin bencilliği sizin motivasyonunuzu düşürebilir. Dolayısıyla burada onunla konuşmaktan ve temizlik için ortak rutinler belirlemekten daha iyi bir çözüm yok gibi.