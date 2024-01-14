Ev Sahibi Kirayı 5 Katına Çıkarmak İstedi: Kabul Edilmeyince Sopayla Saldırdı
Ev Sahibi Kirayı 5 Katına Çıkarmak İstedi: Kabul Edilmeyince Sopayla Saldırdı
Rumeli Hisarı'nda ev sahibi bir kadın, kirayı 5 katına çıkarmak isteyince bu teklifi reddeden üç öğrenci kiracısına sokakta sopa ile saldırdı. 'Evimden çıkacaksın!' diye bağıran ev sahibi kadının bu saldırısı kameralara yansıdı.
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Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yavuzyılmaz (24) ve 2 ev arkadaşı, ev sahipleri Şuayip ve Sevgi E. çifti ile kira fiyatı konusunda uzlaşamadı.
Gençler evi pandemi döneminde 2 bin 500 lira karşılığında kiraladı. Bir sonraki sene ise ev sahibi ile anlaşarak kirayı 3 bin 500 TL'ye çıkardılar.
Ancak geçtiğimiz sene ev sahibi çift, gençlerin kirasını 5 kat artırarak 15 bin TL yapmak istedi. Gençlerin bu teklifi kabul etmemesi üzerine çift ile aralarında anlaşmazlık başladı.
Bu süreçte ise iddiaya göre ev sahibi çift, gençlere tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olayın yargıya taşınmasıyla mahkeme öğrenci gençler için tahliye kararı verdi. Ancak gençler bir üst mahkemeye başvurarak sonucun çıkmasını beklemeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde gençlerden Onur Yavuzyılmaz, köpeğini gezdirdiği esnada ev sahibi Sevgi E., ile karşı karşıya geldi. Elindeki sopayla gencin üzerine yürüyen kadın, “Evimden çıkacaksın!” diye bağırdı. Bu sırada kadının gence vurduğu görüldü. Gencin küfür etmesi üzerine kadın daha da sinirlenerek gence vurmaya devam etti.
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O anlar kameraya böyle yansıdı:
Olayın ardından gençler emniyete giderek kadın hakkında şikayette bulundu. Eve dönen gençler yine tehdit edildiklerini iddia etti. Bu olay sonrasında da tekrar emniyete giderek şikayetçi olan gençlerin; koruma talebinde bulunduğu, korktukları için evlerine gidemedikleri ve arkadaşlarında kaldıkları öğrenildi.
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