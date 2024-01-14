Ev Sahibi Kirayı 5 Katına Çıkarmak İstedi: Kabul Edilmeyince Sopayla Saldırdı

Rumeli Hisarı'nda ev sahibi bir kadın, kirayı 5 katına çıkarmak isteyince bu teklifi reddeden üç öğrenci kiracısına sokakta sopa ile saldırdı. 'Evimden çıkacaksın!' diye bağıran ev sahibi kadının bu saldırısı kameralara yansıdı.