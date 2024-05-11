Eurovision Finalistine Diskalifiye Kararı! Hollanda Temsilcisi Joost Klein Yarışmadan Diskalifiye Edildi!

Bir yandan yarışma devam ederken Klein'in, prova öncesi kavga çıkardığı iddia edilmişti. İddalar arasında fiziksel şiddet uyguladığına dair bilgiler de yer aldığı için Avrupa Yayın Birliği (EBU) konuyla ilgili, 'Şu anda Hollandalı sanatçının karıştığı bize bildirilen bir olayı araştırıyoruz. Kendisi bir sonraki duyuruya kadar prova yapmayacaktır.' açıklamasında bulunmuştu.

Ayrıca, BBC'nin haberine göre provalar esnasında, Klein'in şarkısı Europapa'nın açıklaması atlandı ve sıradaki yarışmacı İsrail temsilcisi Eden Golan ile devam edildi. Bunun üzerine arenada bazı karışıklıklar yaşandı.