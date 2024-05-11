Eurovision Finalistine Diskalifiye Kararı! Hollanda Temsilcisi Joost Klein Yarışmadan Diskalifiye Edildi!
Eurovision Finalistine Diskalifiye Kararı! Hollanda Temsilcisi Joost Klein Yarışmadan Diskalifiye Edildi!
Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision Şarkı Yarışması'nın final gecesinde Hollanda'nın diskalifiye edildiğini açıkladı. Diskalifiye edilen Hollanda temsilcisi Joost Klein hakkında çıkan iddialara da açıklık getirildi. Yapılan açıklamada diskalifiyenin nedeni belirtildi.
İşte, detaylar...
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