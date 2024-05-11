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Eurovision Finalistine Diskalifiye Kararı! Hollanda Temsilcisi Joost Klein Yarışmadan Diskalifiye Edildi!

Eurovision Finalistine Diskalifiye Kararı! Hollanda Temsilcisi Joost Klein Yarışmadan Diskalifiye Edildi!

Eurovision Hollanda
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.05.2024 - 14:47 Son Güncelleme: 11.05.2024 - 15:23

Avrupa Yayın Birliği (EBU), Eurovision Şarkı Yarışması'nın final gecesinde Hollanda'nın diskalifiye edildiğini açıkladı. Diskalifiye edilen Hollanda temsilcisi Joost Klein hakkında çıkan iddialara da açıklık getirildi. Yapılan açıklamada diskalifiyenin nedeni belirtildi. 

İşte, detaylar...

EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonuyla finali bu akşam düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl üçüncü kez Malmö kentinde düzenleniyor.

EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonuyla finali bu akşam düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl üçüncü kez Malmö kentinde düzenleniyor.

Daha önce 1992 ve 2013 yılında, Malmö'de düzenlenen yarışmanın heyecanla beklenen final gecesin öncesi, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından bir diskalifiye duyurusu yapıldı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), bu akşam düzenlenecek olan 'Eurovision Şarkı Yarışması' finalinden Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın diskalifiye edildiğini duyurdu.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), bu akşam düzenlenecek olan 'Eurovision Şarkı Yarışması' finalinden Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın diskalifiye edildiğini duyurdu.

EBU tarafından yapılan açıklamada, “Hollandalı sanatçı Joost Klein bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finalinde yarışmayacak. İsveç polisi, Perşembe gecesi Yarı Final performansı sonrasında yaşanan olay sonrasında yapım ekibinden bir kadın üyenin yaptığı şikayeti araştırdı. Hukuki süreç devam ederken Yarışmaya devam etmesi uygun olmaz.' ifadelerine yer verildi.

Medyadaki iddiaların asılsız olduğu belirtildi: Joost Klein'ın bir ekip üyesine yönelik davranışının yarışma kurallarına aykırı olması gerekçe gösterildi.

Medyadaki iddiaların asılsız olduğu belirtildi: Joost Klein'ın bir ekip üyesine yönelik davranışının yarışma kurallarına aykırı olması gerekçe gösterildi.

İşte, EBU tarafından yapılan diskalifiyenin nedenine ilişkin açıklama: 'Medyada çıkan bazı haberler ve sosyal medyadaki spekülasyonların aksine bu olayın başka bir sanatçı veya heyet üyesiyle ilgili olmadığını belirtmek isteriz. Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikası sürdürüyoruz ve Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız. Bunun ışığında, Joost Klein'ın bir ekip üyesine yönelik davranışının Yarışma kurallarına aykırı olduğu kabul edilmiştir. 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finali artık 25 şarkıyla devam edecek' 

Peki, kuliste neler oldu? 👇

Klein'ın temsil ettiği Hollanda ile birlikte 20 ülke finale adını yazdırmıştı!

Klein'ın temsil ettiği Hollanda ile birlikte 20 ülke finale adını yazdırmıştı!

Joost Klein'ın 12 yaşında kaybettiği babasına adadığı 'Europapa' şarkısı, favoriler arasında yer alıyordu. 26 yaşındaki şarkıcı, yarı finalden sonra düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin İsrail temsilcisi Eden Golan'a 'İsrailli yarışmacının varlığının diğer yarışmacılar ve seyirciler için tehlike oluşturduğunu düşünüyor musunuz?' sorusu karşısında araya girerek 'Neden olmasın' yanıtını vermişti.

Joost Klein'in kuliste kavga çıkardığı iddia edildi!

Joost Klein'in kuliste kavga çıkardığı iddia edildi!

Bir yandan yarışma devam ederken Klein'in, prova öncesi kavga çıkardığı iddia edilmişti. İddalar arasında fiziksel şiddet uyguladığına dair bilgiler de yer aldığı için Avrupa Yayın Birliği (EBU) konuyla ilgili, 'Şu anda Hollandalı sanatçının karıştığı bize bildirilen bir olayı araştırıyoruz. Kendisi bir sonraki duyuruya kadar prova yapmayacaktır.' açıklamasında bulunmuştu. 

Ayrıca, BBC'nin haberine göre provalar esnasında, Klein'in şarkısı Europapa'nın açıklaması atlandı ve sıradaki yarışmacı İsrail temsilcisi Eden Golan ile devam edildi. Bunun üzerine arenada bazı karışıklıklar yaşandı.

Detaylar Burada 👇

Peki, Eurovision 2024 Finalinde Hangi Ülkeler Yarışıyor?

Peki, Eurovision 2024 Finalinde Hangi Ülkeler Yarışıyor?

  • Sırbistan | TEYA DORA - RAMONDA

  • Portekiz | iolanda - Grito

  • Slovenya | Raiven - Veronika

  • Ukrayna | alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

  • Litvanya | Silvester Belt - Luktelk

  • Finlandiya | Windows95man - No Rules!

  • Kıbrıs | Silia Kapsis - Liar

  • Hırvatistan | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

  • İrlanda | Bambie Thug - Doomsday Blue

  • Lüksemburg | TALI - Fighter

  • Letonya | Dons – Hollow

  • Avusturya | Kaleen – We Will Rave

  • Hollanda | Joost Klein – Europapa (Diskalifiye Edildi)

  • Norveç | Gåte – Ulveham

  • İsrail | Eden Golan – Hurricane

  • Yunanistan | Marina Satti – ZARI

  • Estonya | 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

  • İsviçre | Nemo – The Code

  • Gürcistan | Nutsa Buzaladze – Firefighter

  • Ermenistan | LADANIVA – Jako

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