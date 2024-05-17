Eurasia Blockchain Summit, 2024'te "Avrasya Web3 Festivali" Konseptiyle Kapadokya'da Kapılarını Açıyor
Eurasia Blockchain Summit, 2024'te "Avrasya Web3 Festivali" Konseptiyle Kapadokya'da Kapılarını Açıyor
Blockchain teknolojisinin önemli isimlerini bir araya getiren Eurasia Blockchain Summit, bu yıl 'Avrasya Web3 Festivali' konseptiyle 17-18 Mayıs tarihlerinde Türkiye’nin ünlü turizm merkezi olan Kapadokya'da gerçekleşiyor. Alibaba Cloud'un platinum sponsorluğunda düzenlenecek olan zirve, sektördeki son gelişmelerin ve gelecek trendlerin tartışılacağı önemli bir platform sunacak.
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