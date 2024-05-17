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Eurasia Blockchain Summit, 2024'te "Avrasya Web3 Festivali" Konseptiyle Kapadokya'da Kapılarını Açıyor

Eurasia Blockchain Summit, 2024'te "Avrasya Web3 Festivali" Konseptiyle Kapadokya'da Kapılarını Açıyor

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
17.05.2024 - 12:58

Blockchain teknolojisinin önemli isimlerini bir araya getiren Eurasia Blockchain Summit, bu yıl 'Avrasya Web3 Festivali' konseptiyle 17-18 Mayıs tarihlerinde Türkiye’nin ünlü turizm merkezi olan Kapadokya'da gerçekleşiyor. Alibaba Cloud'un platinum sponsorluğunda düzenlenecek olan zirve, sektördeki son gelişmelerin ve gelecek trendlerin tartışılacağı önemli bir platform sunacak.

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Avrasya'nın en büyük Blockchain zirvesi olma özelliğini taşıyacak olan etkinlik, dünya çapında tanınmış uzmanlar ve liderlerin sektördeki profesyonel deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağı bir platform olacaktır. Yüksek katılımın beklendiği zirvenin ana konu başlıkları arasında; dünyanın ilgiyle takip ettiği Metaverse, Blockchain teknolojileri, NFT ve Web 3.0 gibi alanlar öne çıkacaktır.

Başta Singapur Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Global Fintech Enstitüsü Kurucu Başkanı Prof. Dr. David Lee, Alibaba Cloud Türkiye Genel Müdürü James Wang, Beosin Kurucusu Monica Yang, TÜBİTAK BİLGEM İş Geliştirme Bakan Yardımcısı Sadullah Uzun, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Vedat Akgiray, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Burak Berk Üstündağ, Metaverse Union Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eski başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin yanı sıra master ve doktorasını MIT ‘de yapmış olan FenixPyre kurucusu &CEO Emre Köksal gibi bir çok önde gelen ismin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik, başta Türkiye olmak üzere Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden, iş dünyasının önemli isimlerini, yatırımcıları, Blockchain meraklıları, geliştiricileri ve girişimcilerini bir araya getirecek.

Ücretsiz kayıt için: http://lu.ma/eweb3

Websitesi ziyaret için: http://www.eurasiaweb3.org

http://www.eurasiablockchainsummit.com

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