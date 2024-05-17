Eurasia Blockchain Summit, 2024'te "Avrasya Web3 Festivali" Konseptiyle Kapadokya'da Kapılarını Açıyor

Başta Singapur Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Global Fintech Enstitüsü Kurucu Başkanı Prof. Dr. David Lee, Alibaba Cloud Türkiye Genel Müdürü James Wang, Beosin Kurucusu Monica Yang, TÜBİTAK BİLGEM İş Geliştirme Bakan Yardımcısı Sadullah Uzun, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Vedat Akgiray, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Burak Berk Üstündağ, Metaverse Union Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eski başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin yanı sıra master ve doktorasını MIT ‘de yapmış olan FenixPyre kurucusu &CEO Emre Köksal gibi bir çok önde gelen ismin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik, başta Türkiye olmak üzere Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden, iş dünyasının önemli isimlerini, yatırımcıları, Blockchain meraklıları, geliştiricileri ve girişimcilerini bir araya getirecek.

Ücretsiz kayıt için: http://lu.ma/eweb3

Websitesi ziyaret için: http://www.eurasiaweb3.org

http://www.eurasiablockchainsummit.com