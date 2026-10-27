Eskişehir'de Galerici Aracını 100 Kilo Dana Sucuğuyla Takas Etti

Eskişehir Galericiler Sitesi'nde oto galeri işletmeciliği yapan Fatih, beyaz renkli Lada marka otomobilini satışa çıkarmıştı. Aracın kaportasında çürükler vardı ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olarak belirtiliyor. Kentte sucuk imalatı yapan Yusuf, ödemeyi nakit yerine 100 kilo dana sucuğuyla yapmayı önerdi. Fatih bu teklifi kabul etti.

Takastan önce otomobil yıkanıp temizlendi, ardından araç ve sucuklar karşılıklı olarak el değiştirdi. Böylece iki taraf da cebinden para çıkarmadan alışverişi tamamlamış oldu.