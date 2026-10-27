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Eskişehir'de Galerici Aracını 100 Kilo Dana Sucuğuyla Takas Etti

Eskişehir'de Galerici Aracını 100 Kilo Dana Sucuğuyla Takas Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 16:34
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Eskişehir Galericiler Sitesi'nde yapılan bir alışveriş, ikinci el araç ticaretinde nakdin tek yol olmadığını hatırlattı. Oto galeri işletmecisi Fatih'in satışa çıkardığı beyaz Lada, kentte sucuk imalatı yapan Yusuf'un verdiği 100 kilo dana sucuğuyla el değiştirdi. Aracın piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olarak hesaplandı. Kaportasında çürükler bulunan otomobil, yeni sahibine teslim edilmeden önce yıkanıp temizlendi. Galerici Fatih'in bu tür bir ticarete ilk kez girişmediği, daha önce de benzer takaslar yaptığı belirtildi.

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Kaportasında çürükler bulunan Lada, 100 kilo dana sucuğuna gitti

Kaportasında çürükler bulunan Lada, 100 kilo dana sucuğuna gitti

Eskişehir Galericiler Sitesi'nde oto galeri işletmeciliği yapan Fatih, beyaz renkli Lada marka otomobilini satışa çıkarmıştı. Aracın kaportasında çürükler vardı ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olarak belirtiliyor. Kentte sucuk imalatı yapan Yusuf, ödemeyi nakit yerine 100 kilo dana sucuğuyla yapmayı önerdi. Fatih bu teklifi kabul etti.

Takastan önce otomobil yıkanıp temizlendi, ardından araç ve sucuklar karşılıklı olarak el değiştirdi.  Böylece iki taraf da cebinden para çıkarmadan alışverişi tamamlamış oldu.

Sucuk ile otomobil böyle el değiştirdi

Yusuf: "Sucuk karşılığı değişiyoruz, et sucuğu, kendi imalatımız"

Yusuf: "Sucuk karşılığı değişiyoruz, et sucuğu, kendi imalatımız"

Sucuk üreticisi Yusuf, takası kısa bir cümleyle özetledi: 'Sucuk karşılığı değişiyoruz. Et sucuğu, kendi imalatımız.' Gün içindeki ticareti ise 'Bugünkü ticaretimiz sucukla takas Lada oldu' sözleriyle anlattı. Takasta verilen sucukların yüzde 100 dana etinden ve Yusuf'un kendi imalatı olduğu vurgulandı. Yusuf'un 'Et sucuğu' diye altını çizmesi, takasa konu olan ürünün karışık değil, saf dana sucuğu olduğunu gösteriyor.

Galerici Fatih de bu tür bir takasa ilk kez girişmediğini, daha önce de benzer ticaretler yaptıklarını söyledi. İki taraf da alışverişten memnun kaldıklarını belirtti. Aracın yeni sahibine teslim edilmesiyle birlikte Eskişehir'in ikinci el piyasasında konuşulan bir takas daha tamamlanmış oldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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