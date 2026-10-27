Eskişehir'de Galerici Aracını 100 Kilo Dana Sucuğuyla Takas Etti
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Eskişehir Galericiler Sitesi'nde yapılan bir alışveriş, ikinci el araç ticaretinde nakdin tek yol olmadığını hatırlattı. Oto galeri işletmecisi Fatih'in satışa çıkardığı beyaz Lada, kentte sucuk imalatı yapan Yusuf'un verdiği 100 kilo dana sucuğuyla el değiştirdi. Aracın piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olarak hesaplandı. Kaportasında çürükler bulunan otomobil, yeni sahibine teslim edilmeden önce yıkanıp temizlendi. Galerici Fatih'in bu tür bir ticarete ilk kez girişmediği, daha önce de benzer takaslar yaptığı belirtildi.
Kaportasında çürükler bulunan Lada, 100 kilo dana sucuğuna gitti
Sucuk ile otomobil böyle el değiştirdi
Yusuf: "Sucuk karşılığı değişiyoruz, et sucuğu, kendi imalatımız"
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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