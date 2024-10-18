Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Eski TBMM Başkanı'nın Hamas Taziye Paylaşımına Meta Engeli

Eski TBMM Başkanı'nın Hamas Taziye Paylaşımına Meta Engeli

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
18.10.2024 - 22:03

Hamas lideri Yahya Sinvar, Gazze'de İsrail tarafından öldürüldü. Hamas lideri için taziye mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise taziye mesajında Meta engeline takıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İsrail basını, geçtiğimiz günlerde Haniye öldürüldükten sonra Hamas'ın başına geçen lider Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail basını, geçtiğimiz günlerde Haniye öldürüldükten sonra Hamas'ın başına geçen lider Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas da daha sonra yaptığı açıklamada Yahya Sinvar'ın ölümünü teyitledi. Hamas lideri için sosyal medyada taziye mesajları yayınlanmaya başladı.

Hamas da daha sonra yaptığı açıklamada Yahya Sinvar'ın ölümünü teyitledi. Hamas lideri için sosyal medyada taziye mesajları yayınlanmaya başladı.

Hamas lideri Yahya Sinvar için taziye mesajı yayınlayan bir isim de eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop oldu.

Hamas lideri Yahya Sinvar için taziye mesajı yayınlayan bir isim de eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop oldu.

Fakat Şentop'un mesajı Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın ana şirketi olan Meta tarafından kaldırıldı.

Şentop, yayınladığı taziye mesajının Meta tarafından kaldırıldığını paylaştı.

Şentop, yayınladığı taziye mesajının Meta tarafından kaldırıldığını paylaştı.

Açıklamada "görünüşe göre tehlikeli olarak tanımladığımız kişi ve kuruluşların sembollerini paylaştın, gönderdin, bunları övdün veya takip ettin" sözlerine yer verildi.

Açıklamada "görünüşe göre tehlikeli olarak tanımladığımız kişi ve kuruluşların sembollerini paylaştın, gönderdin, bunları övdün veya takip ettin" sözlerine yer verildi.

'Bu, tehlikeli kişi ve örgütlerle ilgili Topluluk Standartlarımıza aykırı.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın