Eski TBMM Başkanı'nın Hamas Taziye Paylaşımına Meta Engeli
Eski TBMM Başkanı'nın Hamas Taziye Paylaşımına Meta Engeli
Hamas lideri Yahya Sinvar, Gazze'de İsrail tarafından öldürüldü. Hamas lideri için taziye mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise taziye mesajında Meta engeline takıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail basını, geçtiğimiz günlerde Haniye öldürüldükten sonra Hamas'ın başına geçen lider Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hamas da daha sonra yaptığı açıklamada Yahya Sinvar'ın ölümünü teyitledi. Hamas lideri için sosyal medyada taziye mesajları yayınlanmaya başladı.
Hamas lideri Yahya Sinvar için taziye mesajı yayınlayan bir isim de eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop oldu.
Şentop, yayınladığı taziye mesajının Meta tarafından kaldırıldığını paylaştı.
Açıklamada "görünüşe göre tehlikeli olarak tanımladığımız kişi ve kuruluşların sembollerini paylaştın, gönderdin, bunları övdün veya takip ettin" sözlerine yer verildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın