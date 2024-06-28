Eşine Cinsel Saldırıda Bulunmaya Çalışan Arkadaşını Öldüren Şahıs Polisler Gelince Kahkaha Attı
Eşine Cinsel Saldırıda Bulunmaya Çalışan Arkadaşını Öldüren Şahıs Polisler Gelince Kahkaha Attı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Moğolistan uyruklu A.B ve eşi B.K, arkadaşları T. A. ve eşi D B.A.’nın evine misafirliği geldi. Yemek yiyip alkol içen iki aile gecenin ilerleyen saatlerinde sarhoş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alkolu biten A.B, arkadaşı T.A'ya para vererek alkol alması için dışarı gönderdi. O sırada hava almak için kendi eşinin de balkonda olmasını fırsat bilen A.B, arkadaşının eşine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.
Kadının direnmesi üzerine aralarında arbede çıktı. O sırada eve gelen T.A gördükleri karşısında çılgına döndü. Eline aldığı bıçakla arkadaşına saldırdı.
Ağır yaralanan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri T.A'ya ters kelepçe taktı.
Gözaltına alınan karı-koca “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Komşuları verdikleri röportajda polislerin T.A'yı götürürken ayakta duramadığını, güldüğünü ve hala alkolün etkisinde olduklarını ifade etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın