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Eşine Cinsel Saldırıda Bulunmaya Çalışan Arkadaşını Öldüren Şahıs Polisler Gelince Kahkaha Attı

Eşine Cinsel Saldırıda Bulunmaya Çalışan Arkadaşını Öldüren Şahıs Polisler Gelince Kahkaha Attı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 16:33 Son Güncelleme: 28.06.2024 - 16:55

Şişli'de bir önceki gün korkunç bir olay meydana geldi. Eşiyle birlikte, evli çiftin evine akşam yemeğine gelen şahıs, arkadaşını alkol almaya gönderdikten sonra eşine saldırdı. Eve gelen adam gördüğü manzara karşısında cinnet geçirdi. Eline aldığı bıçakla arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü.

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Moğolistan uyruklu A.B ve eşi B.K, arkadaşları T. A. ve eşi D B.A.’nın evine misafirliği geldi. Yemek yiyip alkol içen iki aile gecenin ilerleyen saatlerinde sarhoş oldu.

Moğolistan uyruklu A.B ve eşi B.K, arkadaşları T. A. ve eşi D B.A.’nın evine misafirliği geldi. Yemek yiyip alkol içen iki aile gecenin ilerleyen saatlerinde sarhoş oldu.

Alkolu biten A.B, arkadaşı T.A'ya para vererek alkol alması için dışarı gönderdi. O sırada hava almak için kendi eşinin de balkonda olmasını fırsat bilen A.B, arkadaşının eşine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.

Alkolu biten A.B, arkadaşı T.A'ya para vererek alkol alması için dışarı gönderdi. O sırada hava almak için kendi eşinin de balkonda olmasını fırsat bilen A.B, arkadaşının eşine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.

Kadının direnmesi üzerine aralarında arbede çıktı. O sırada eve gelen T.A gördükleri karşısında çılgına döndü. Eline aldığı bıçakla arkadaşına saldırdı.

Kadının direnmesi üzerine aralarında arbede çıktı. O sırada eve gelen T.A gördükleri karşısında çılgına döndü. Eline aldığı bıçakla arkadaşına saldırdı.

Ağır yaralanan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri T.A'ya ters kelepçe taktı.

Ağır yaralanan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri T.A'ya ters kelepçe taktı.

Gözaltına alınan karı-koca “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan karı-koca “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.
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Komşuları verdikleri röportajda polislerin T.A'yı götürürken ayakta duramadığını, güldüğünü ve hala alkolün etkisinde olduklarını ifade etti.

Komşuları verdikleri röportajda polislerin T.A'yı götürürken ayakta duramadığını, güldüğünü ve hala alkolün etkisinde olduklarını ifade etti.

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