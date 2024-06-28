Eşine Cinsel Saldırıda Bulunmaya Çalışan Arkadaşını Öldüren Şahıs Polisler Gelince Kahkaha Attı

Şişli'de bir önceki gün korkunç bir olay meydana geldi. Eşiyle birlikte, evli çiftin evine akşam yemeğine gelen şahıs, arkadaşını alkol almaya gönderdikten sonra eşine saldırdı. Eve gelen adam gördüğü manzara karşısında cinnet geçirdi. Eline aldığı bıçakla arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü.