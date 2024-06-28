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Görünce İliklerinize Kadar Ürkeceğiniz Bu Fotoğraflar Sonrası Geceleri Uyuyamayacaksınız

Görünce İliklerinize Kadar Ürkeceğiniz Bu Fotoğraflar Sonrası Geceleri Uyuyamayacaksınız

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 16:01

Bugünkü içeriğimizde oldukça ürkütücü olabilecek 15 fotoğrafa bakıyor olacağız. En ürkütücü bulduğunuz fotoğrafı bizlerle yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. İyi okumalar :)

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daniellaeman...
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1. Terk edilmiş bir hastanenin görüntüsü.

1. Terk edilmiş bir hastanenin görüntüsü.

2. Arabasını tamir ettirirken içerisinde takip cihazı bulan bir adamın paylaştığı fotoğraf.

2. Arabasını tamir ettirirken içerisinde takip cihazı bulan bir adamın paylaştığı fotoğraf.

3. Hamile bir keçi.

3. Hamile bir keçi.

4. Dubai'deki bir kum fırtınasının gerçek fotoğrafı. Gökyüzü adeta yeşile dönmüş!

4. Dubai'deki bir kum fırtınasının gerçek fotoğrafı. Gökyüzü adeta yeşile dönmüş!

5. Paris'te çoktan VR ile gezen insanların fotoğrafı.

5. Paris'te çoktan VR ile gezen insanların fotoğrafı.
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6. Uzun süredir yıkanmayan bir bardakta oluşan küf.

6. Uzun süredir yıkanmayan bir bardakta oluşan küf.

7. Havuzunda akrep gören bir kadının çektiği fotoğraf.

7. Havuzunda akrep gören bir kadının çektiği fotoğraf.

8. Dağın çevresine kurulan evler sonucu oluşan ürkütücü sokak görüntüsü.

8. Dağın çevresine kurulan evler sonucu oluşan ürkütücü sokak görüntüsü.

9. Fotoğrafındaki insanların yüzünü saklamak isterken korkunç görüntüler oluşturmuş bir internet kullanıcısının paylaştığı ilginç fotoğraf.

9. Fotoğrafındaki insanların yüzünü saklamak isterken korkunç görüntüler oluşturmuş bir internet kullanıcısının paylaştığı ilginç fotoğraf.

10. Adeta hayalet gibi gözüken koltuk örtüleri.

10. Adeta hayalet gibi gözüken koltuk örtüleri.
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11. Gece kalp krizi geçirticek cinsten bir ilüzyon.

11. Gece kalp krizi geçirticek cinsten bir ilüzyon.

12. Peru'daki ölüm merdivenleri.

12. Peru'daki ölüm merdivenleri.

13. İçeride neler olduğunu düşündürten bir otel odası kapısı.

13. İçeride neler olduğunu düşündürten bir otel odası kapısı.

14. Aşırı ürkütücü duran bir tuvalet kağıdı tutacağı.

14. Aşırı ürkütücü duran bir tuvalet kağıdı tutacağı.

15. Polonya'daki figürler...

15. Polonya'daki figürler...

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