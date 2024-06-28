Görünce İliklerinize Kadar Ürkeceğiniz Bu Fotoğraflar Sonrası Geceleri Uyuyamayacaksınız
Görünce İliklerinize Kadar Ürkeceğiniz Bu Fotoğraflar Sonrası Geceleri Uyuyamayacaksınız
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daniellaeman...
Bugünkü içeriğimizde oldukça ürkütücü olabilecek 15 fotoğrafa bakıyor olacağız. En ürkütücü bulduğunuz fotoğrafı bizlerle yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. İyi okumalar :)
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1. Terk edilmiş bir hastanenin görüntüsü.
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2. Arabasını tamir ettirirken içerisinde takip cihazı bulan bir adamın paylaştığı fotoğraf.
3. Hamile bir keçi.
4. Dubai'deki bir kum fırtınasının gerçek fotoğrafı. Gökyüzü adeta yeşile dönmüş!
5. Paris'te çoktan VR ile gezen insanların fotoğrafı.
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6. Uzun süredir yıkanmayan bir bardakta oluşan küf.
7. Havuzunda akrep gören bir kadının çektiği fotoğraf.
8. Dağın çevresine kurulan evler sonucu oluşan ürkütücü sokak görüntüsü.
9. Fotoğrafındaki insanların yüzünü saklamak isterken korkunç görüntüler oluşturmuş bir internet kullanıcısının paylaştığı ilginç fotoğraf.
10. Adeta hayalet gibi gözüken koltuk örtüleri.
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11. Gece kalp krizi geçirticek cinsten bir ilüzyon.
12. Peru'daki ölüm merdivenleri.
13. İçeride neler olduğunu düşündürten bir otel odası kapısı.
14. Aşırı ürkütücü duran bir tuvalet kağıdı tutacağı.
15. Polonya'daki figürler...
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