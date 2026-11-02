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Ersin Başar Ekmekci Kimdir? SPK Başkanvekili Ersin Başar Ekmekci Hakkında Bilinenler

Ersin Başar Ekmekci Kimdir? SPK Başkanvekili Ersin Başar Ekmekci Hakkında Bilinenler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 08:54
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Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üst düzey atama yapıldı. 1 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/367 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ersin Başar Ekmekci, SPK Başkanvekilliğine getirildi. Atamanın ardından bazı kaynaklarda Ersin Başar Ekmekçi olarak da yazılan Ersin Başar Ekmekci'nin kim olduğu merak edildi. Ersin Başar Ekmekci hakkında bilinenleri derledik.

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Ersin Başar Ekmekci, 1 Kasım 2026'da SPK Başkanvekilliğine atandı.

Ersin Başar Ekmekci, 1 Kasım 2026'da SPK Başkanvekilliğine atandı.

Aynı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı SPK Başkanlığına, Yasemin Girici ise SPK Kurul Üyeliğine atandı. Karar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesine dayanılarak verildi.

Ersin Başar Ekmekci Kaç Yaşında, Nereli?

Ersin Başar Ekmekci'nin doğum tarihi, doğum yeri ve eğitim bilgileri atama kararında yer almıyor; bu bilgiler kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış olarak bulunmuyor.

Ersin Başar Ekmekci'nin Kariyeri

Ersin Başar Ekmekci'nin Kariyeri

Ersin Başar Ekmekci, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu'nda yönetici olarak görev yaptı. Yerel basına yansıyan bilgilere göre 2012-2013 yıllarında Vergi Denetim Kurulu Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı olarak çalıştı.

Bakanlık kayıtlarına dayanan haberlere göre Ersin Başar Ekmekci, 2015 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda daire başkanı olarak görev yapıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 kamu işletmeleri raporunda ise Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. yönetim kurulunda bakanlık temsilcisi olarak yer aldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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