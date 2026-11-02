Ersin Başar Ekmekci Kimdir? SPK Başkanvekili Ersin Başar Ekmekci Hakkında Bilinenler

Ersin Başar Ekmekci, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu'nda yönetici olarak görev yaptı. Yerel basına yansıyan bilgilere göre 2012-2013 yıllarında Vergi Denetim Kurulu Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı olarak çalıştı.

Bakanlık kayıtlarına dayanan haberlere göre Ersin Başar Ekmekci, 2015 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda daire başkanı olarak görev yapıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 kamu işletmeleri raporunda ise Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. yönetim kurulunda bakanlık temsilcisi olarak yer aldı.