Ersin Başar Ekmekci Kimdir? SPK Başkanvekili Ersin Başar Ekmekci Hakkında Bilinenler
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Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üst düzey atama yapıldı. 1 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/367 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ersin Başar Ekmekci, SPK Başkanvekilliğine getirildi. Atamanın ardından bazı kaynaklarda Ersin Başar Ekmekçi olarak da yazılan Ersin Başar Ekmekci'nin kim olduğu merak edildi. Ersin Başar Ekmekci hakkında bilinenleri derledik.
Ersin Başar Ekmekci, 1 Kasım 2026'da SPK Başkanvekilliğine atandı.
Ersin Başar Ekmekci'nin Kariyeri
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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