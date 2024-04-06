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Erol Dündar Duyurdu: Sigaraya Önce Zam Sonra İndirim

Erol Dündar Duyurdu: Sigaraya Önce Zam Sonra İndirim

sigara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.04.2024 - 10:50

JTİ isimli sigara grubu, geçtiğimiz günlerde ürünlerine zam yapmıştı. Şirket, bugün ise yaptığım zamda indirime gitti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara zamları sonrasında yeni fiyatları paylaştı.

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Yerel seçimler sonrasında birçok ürüne zam geleceği iddia ediliyordu ve beklenen oldu.

Yerel seçimler sonrasında birçok ürüne zam geleceği iddia ediliyordu ve beklenen oldu.

İlk zamlanan ürünlerin başında her zaman olduğu gibi sigara geldi.

İlk zamlanan ürünlerin başında her zaman olduğu gibi sigara geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI isimli sigara grubunda indirim yapıldığını duyurdu. İndirim, diğer firmaların zam oranı sonrasında gerçekleştiği ortaya çıktı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI isimli sigara grubunda indirim yapıldığını duyurdu. İndirim, diğer firmaların zam oranı sonrasında gerçekleştiği ortaya çıktı.

İşte indirim sonrasındaki sigara fiyatları 👇

İşte indirim sonrasındaki sigara fiyatları 👇

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Fatih Kaya

Ben hep tutun iciyorum zaten :)

ömer

Benim 20 liramı geri verin lan bayramlık alacam 😅😅