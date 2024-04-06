Erol Dündar Duyurdu: Sigaraya Önce Zam Sonra İndirim
Erol Dündar Duyurdu: Sigaraya Önce Zam Sonra İndirim
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Yerel seçimler sonrasında birçok ürüne zam geleceği iddia ediliyordu ve beklenen oldu.
İlk zamlanan ürünlerin başında her zaman olduğu gibi sigara geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, JTI isimli sigara grubunda indirim yapıldığını duyurdu. İndirim, diğer firmaların zam oranı sonrasında gerçekleştiği ortaya çıktı.
İşte indirim sonrasındaki sigara fiyatları 👇
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Ben hep tutun iciyorum zaten :)
Benim 20 liramı geri verin lan bayramlık alacam 😅😅