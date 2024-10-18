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Erişim Engeli Getirilmişti: Discord Uygulaması App Store'dan Kaldırıldı

Erişim Engeli Getirilmişti: Discord Uygulaması App Store'dan Kaldırıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 11:53

Geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirilen Discord platformunun uygulaması App Store'dan kaldırıldı. Uygulamayı indirmek isteyenler 'Bu uygulama ülkenizde kullanılamıyor' uyarısıyla karşılaşıyor.

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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Discord, Türkiye'de erişime engellenmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Discord, Türkiye'de erişime engellenmişti.

Kadın cinayetlerini ve şiddeti öven grubun çoğunlukla Telegram ve Discord’dan örgütlendiği ortaya çıkmıştı. Özellikle Discord’da küçük yaştaki kız çocuklarının tehdit edildiği, taciz edildiği belirlenmişti.

Kadın cinayetlerini ve şiddeti öven grubun çoğunlukla Telegram ve Discord’dan örgütlendiği ortaya çıkmıştı. Özellikle Discord’da küçük yaştaki kız çocuklarının tehdit edildiği, taciz edildiği belirlenmişti.

Şimdi ise Discord için yeni bir gelişme yaşandı.

Şimdi ise Discord için yeni bir gelişme yaşandı.

Discord uygulaması App Store'dan kaldırıldı. Uygulamayı aratanlar, bu uyarıyla karşılaşıyor👇

Discord uygulaması App Store'dan kaldırıldı. Uygulamayı aratanlar, bu uyarıyla karşılaşıyor👇

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