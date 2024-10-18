Erişim Engeli Getirilmişti: Discord Uygulaması App Store'dan Kaldırıldı
Erişim Engeli Getirilmişti: Discord Uygulaması App Store'dan Kaldırıldı
Geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirilen Discord platformunun uygulaması App Store'dan kaldırıldı. Uygulamayı indirmek isteyenler 'Bu uygulama ülkenizde kullanılamıyor' uyarısıyla karşılaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Discord, Türkiye'de erişime engellenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kadın cinayetlerini ve şiddeti öven grubun çoğunlukla Telegram ve Discord’dan örgütlendiği ortaya çıkmıştı. Özellikle Discord’da küçük yaştaki kız çocuklarının tehdit edildiği, taciz edildiği belirlenmişti.
Şimdi ise Discord için yeni bir gelişme yaşandı.
Discord uygulaması App Store'dan kaldırıldı. Uygulamayı aratanlar, bu uyarıyla karşılaşıyor👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın