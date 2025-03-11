Erbil’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem: Hakkari’den de Hissedildi
Erbil’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem: Hakkari’den de Hissedildi
AFAD, Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Mergasur bölgesi olan deprem Hakkari’den de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü ise Hakkari Yüksekova olarak açıkladı.
Yaşanan depremle ilgili son gelişmeler… 👇
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AFAD’ın duyurusuna göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde ve akşam saat 21.03’te meydana geldi.
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AFAD'ın paylaşımı 👇
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü ise Hakkari Yüksekova olarak açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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