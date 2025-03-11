onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
Erbil’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem: Hakkari’den de Hissedildi

Erbil’de 4.8 Büyüklüğünde Deprem: Hakkari’den de Hissedildi

Hakkari
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2025 - 21:19

AFAD, Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Mergasur bölgesi olan deprem Hakkari’den de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü ise Hakkari Yüksekova olarak açıkladı. 

Yaşanan depremle ilgili son gelişmeler… 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AFAD’ın duyurusuna göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde ve akşam saat 21.03’te meydana geldi.

AFAD’ın duyurusuna göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde ve akşam saat 21.03’te meydana geldi.

Deprem, Irak ile sınırda bulunan Hakkari ilinde de hissedildi.

AFAD'ın paylaşımı 👇

AFAD'ın paylaşımı 👇
twitter.com

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü ise Hakkari Yüksekova olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü ise Hakkari Yüksekova olarak açıkladı.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın