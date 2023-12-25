En Uzun Gece Olan 21 Aralık’ta Yapman Gereken Aktiviteyi Söylüyoruz!

En sevdiklerinizi davet ettiğiniz ve belki de en sevdiğiniz film serisini izlediğiniz uzun mu uzun bir film gecesi düzenleyin. Patlamış mısırlar, çikolatalar ve içeceklerle dolu bir masa ve en sevdiğiniz filmlerle çok keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Normalde de sık sık film izleseniz de bu film gecesine bir konsept belirleyebilir ve ona göre ilerleyebilirsiniz. Birlikte sinema tadında bir gece düzenleyerek çok eğlenebilirsiniz!