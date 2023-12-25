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En Uzun Gece Olan 21 Aralık’ta Yapman Gereken Aktiviteyi Söylüyoruz!

etiket En Uzun Gece Olan 21 Aralık’ta Yapman Gereken Aktiviteyi Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 21:01

En uzun gece 21 Aralık'ta ne yapman gerektiğini bilmiyorsan çok iyi bir yerdesin. Testi çöz, biz de sana 21 Aralık için ne yapman gerektiğini önerelim!

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1. Öncelikle şu anda olmak istediğin oda hangisi?

2. Genellikle ne tarz filmler izlersin?

3. Boş vakitlerinde genellikle naparsın?

4. Zihnini rahatlatmak için genelde naparsın?

5. Şu an istediğin yere ışınlanabiliyorsun... Hangisine ışınlanmak isterdin?

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6. Senin favori içeceğin hangisi?

7. Hangi şehirde yaşamak isterdin?

8. Arkadaşlarınla hangi masada buluşup sohbet etmek istersin?

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Sıcacık içeceklerinizi alıp yıldızları izleyin!

En uzun gecede sakin bir aktivite yaparak arkadaşlarınla veya sevdiklerinle unutulmaz bir gece geçirebilirsin. Kendinize sakin ve ıssız bir yer bulup, ister arabanın içinde ister dışında bir eyr oluşturun. belki evin terası bile olabilir. Sıcak içeceklerinizi hazırladıktan sonra en uzun gecede yıldızları izleyin. Yıldızları izlerken hayaller kurabilir ve gerçekten de en uzun gecenint adını doyasıya çıkarabilirsiniz. Kim bilir belki yığınlarca yıldız kayması da görebilirsiniz!

Arkadaşlarınızla birlikte resim çizin!

Sanat dolu uzun mu uzun bir geceye ne dersin? Suluboya, yağlı boya veya farklı bir boya çeşidiyle belirlediğiniz bir örnekten sanat gecesi yaparak yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Bu aktiviteyi tek başına yapabileceğin gibi sevdiklerinle de yaparak eğlenebilirsin. En uzun gecede sanatsal yönünü ortaya koyabilir ve aslında hayatına da farklı bir noktadan bakabilirsin!

Film gecesi düzenleyin!

En sevdiklerinizi davet ettiğiniz ve belki de en sevdiğiniz film serisini izlediğiniz uzun mu uzun bir film gecesi düzenleyin. Patlamış mısırlar, çikolatalar ve içeceklerle dolu bir masa ve en sevdiğiniz filmlerle çok keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Normalde de sık sık film izleseniz de bu film gecesine bir konsept belirleyebilir ve ona göre ilerleyebilirsiniz. Birlikte sinema tadında bir gece düzenleyerek çok eğlenebilirsiniz!

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