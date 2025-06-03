En Sevimsiz Özelliğin Ne? Yüzleşmeye Hazır mısın?
Herkesin bir şekilde çevresindekileri çileden çıkaran bir huyu vardır. Bazen farkında olmadan sürekli konuşuruz, bazen her şeyi eleştirir ya da beklenmedik çıkışlarla ortamın enerjisini düşürürüz. Bu özellikler bazen eğlenceli olsa da zamanla çevremizdekilerin sabrını zorlamaya başlayabilir. Peki sen hangi yönünle insanların tahammül sınırlarını zorluyorsun? Bu testte iç yüzünü ortaya çıkarıyoruz!
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1. Kalabalık bir ortamda en çok ne yaparsın?
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2. Arkadaş grubunda tartışma çıktığında sen...
3. Birinin başına kötü bir şey geldiğinde nasıl davranırsın?
4. Yeni tanıştığın biri sana samimi yaklaşırsa...
5. Eleştiriye nasıl tepki verirsin?
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6. Sosyal medyada en çok hangi tür içerik paylaşırsın?
7. Sinirlenince ne yaparsın?
8. İnsanların seni anlamadığını hissettiğinde...
9. Uzun bir yolculukta sen...
10. Çevrende biri senden uzaklaşırsa ne yaparsın?
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Aşırı Müdahalecilik
Dramatikleştirme ve Abartı
Aşırı Soğukluk ve Mesafe
İlgi ve Onay Arayışı
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