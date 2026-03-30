Her Yerde İzleme Keyfi Sunan En İyi Taşınabilir Televizyon Tavsiyeleri

Sena YİĞİT
30.03.2026 - 12:59 Son Güncelleme: 30.03.2026 - 13:10

Taşınabilir TV, dahili bataryası sayesinde priz olmadan çalışabilen televizyon türü olarak hayatımıza girmesiyle ağır, sabit ve kablo yığınına mahkum televizyon devri yavaş yavaş kapanmaya başlıyor! Dahili bataryaları, akıllı işletim sistemleri ve tekerlekli stantlarıyla hayatımıza giren bu yeni nesil 'taşınabilir akıllı tv modelleri', izleme alışkanlıklarımızı kökten değiştiriyor.

'İnternetsiz kullanılabilir mi?', 'Taşınabilir TV kaç saat çalışır?' sorularına cevap arıyor ve 2026’nın en iyi taşınabilir TV tavsiyelerini merak ediyorsanız, tüm detayları bu içerikte bulabilirsiniz.

Elektrik olmayan ortamlarda bile TV keyfi yapmak isteyenler için en iyi taşınabilir TV modellerini, batarya sürelerinden fiyat/performans detaylarına kadar karşılaştırdık. Gelin, her bütçeye ve ihtiyaca uygun, en çok tercih edilen ve en iyi taşınabilir televizyon modellerine birlikte bakalım.

Bu içerik 28.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

LG StanbyMe 2 27LX6TDGA Smart Dokunmatik Taşınabilir LED TV

Taşınabilir ekran denince akla gelen o ikonik tasarım! LG StanbyMe 2, 27 inçlik QHD dokunmatik ekranıyla kalitesini her detayda hissettiriyor.

  • Görsel Şölen: Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle sinema keyfini istediğiniz odaya taşıyın.

  • Akıllı Çözümler: Ortam ışığına göre parlaklığı kendi ayarlar, Apple AirPlay ile telefonunuzu saniyeler içinde yansıtır.

  • Tablo Modu: Kullanmadığınız anlarda hareketli tablo moduyla evinizin dekorasyonuna sanatsal bir dokunuş katar.

Teknik özellikler:

  • 27 inç QHD ekran

  • 4 saate kadar kablosuz kullanım

  • USB-C portu

  • Hareketli tablo modu

  • Uzaktan ses tanıma

  • Mıknatıslı klipsli uzaktan kumanda

  • Ekran parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlama

  • Dolby Vision ve Dolby Atmos

LG StanbyMe 2 27LX6TDGA Smart Dokunmatik Taşınabilir LED TV burada

Onvo 32OVM6500X Android Smart Taşınabilir TV

Listemizin ilk sırasında, fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken Onvo var. 32 inçlik geniş Full HD ekranı, size sadece bir televizyon değil, adeta tekerlekli dev bir tablet deneyimi sunuyor. 

  • Öne Çıkanlar: Android 13 işletim sistemiyle tüm uygulamalar elinizin altında.

  • Özgürlük: 6 saatten fazla kablosuz kullanım süresiyle priz arama derdine son!

  • Esneklik: 270 derece dönebilen başlığı sayesinde ister dikey ister yatay kullanın; mutfakta tarif bakarken dikey mod tam bir kurtarıcı.

Teknik özellikler:

  • 32' 82 Ekran DLED

  • 1920 x 1080 Full HD

  • Dokunmatik Ekran

  • ANDROID 13

  • 6GB Bellek / 128GB Hafıza

  • 6+ Saat Kablosuz Kullanım

  • Tekerlekli Taşınabilir Ekran

  • 270° Dikey ve Yatay Açıyla Döndürme

Onvo 32OVM6500X Android Smart Taşınabilir TV burada

THOMSON Go Plus Pro Taşınabilir TV

Eğer çözünürlükten ödün veremiyorsanız, Thomson Go Plus Pro sizin için üretilmiş demektir. 27 inçlik ekranında sunduğu 4K UHD çözünürlük ile rakiplerinden ayrılıyor.

  • Multimedya Canavarı: Dahili subwoofer içeren güçlü ses sistemiyle ek bir hoparlöre ihtiyaç duymazsınız.

  • Görüntülü Görüşme: Üzerindeki dahili kamera ve mikrofon sayesinde toplantılarınızı veya sevdiklerinizle görüşmelerinizi dev ekranda yapın.

  • Bağlantı Hızı: Wi-Fi 6 teknolojisiyle donma ve takılma yaşamadan 4K içerikleri akıcı bir şekilde izleyin.

Teknik özellikler:

  • Ekran: 27 inç 4K UHD çözünürlük LED panel

  • Android işletim sistemi

  • Dokunmatik ekran: Evet

  • HDR desteği: HDR10 ile daha canlı ve kontrastlı görüntü

  • Ses: Dolby Audio destekli güçlü ses sistemi ve dahili subwoofer

  • Bağlantılar: HDMI 2.0, USB 3.0, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.2

  • Taşınabilir tasarım: Döndürülebilir, yükseklik ayarlı ve tekerlekli stand

  • Ek özellikler: Dahili kamera ve mikrofon, Google Assistant desteği

  • Pil/şarj: Dahili bataryayla prizsiz kullanım imkânı (yaklaşık 4 saat)

THOMSON Go Plus Pro Taşınabilir TV burada

Vestel 32FA9950B Wi-Fi Mobil Android TV

Vestel, mobil televizyon dünyasına Android TV gücüyle giriş yapıyor. Priz bağımlılığını ortadan kaldıran bu model, kullanım kolaylığıyla ön planda.

Konuşan Teknoloji: Sesli komut özelliği sayesinde kumandayla uğraşmadan, sadece söyleyerek kanal değiştirin veya içerik arayın.

Görüntü İyileştirme: HDR10 ve Micro Dimming teknolojileriyle en karanlık sahnelerde bile detayları kaçırmayın.

Ses Deneyimi: DTS Virtual X ile surround ses etkisini odanın her köşesinde hissedin.

Teknik özellikler:

  • 32 '' / 80 cm

  • Full HD (1920x1080)

  • Android TV

  • HDR10

  • Sesli Komut Kumandası

  • Chromecast built-in özelliği

  • DTS Virtual X ile surround ses deneyimi

Vestel 32FA9950B Wi-Fi Mobil Android TV burada

NPO SW3293T 4/128GB Android Dokunmatik Şarjlı Taşınabilir Smart Led TV

Listenin finalinde, hem iş hem de eğlence odaklı kullanımıyla NPO yer alıyor. IPS paneli sayesinde hangi açıdan bakarsanız bakın, renkler hep gerçekçi.

Dokunmatik Hassasiyeti: In-cell kapasitif dokunmatik ekranı, tıpkı akıllı telefonlardaki gibi pürüzsüz bir kaydırma deneyimi sunar.

Donanım: 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile Android 12 işletim sistemini çok akıcı bir şekilde çalıştırır.

Temiz Ses: Gürültü azaltma özellikli çift mikrofonuyla görüntülü toplantıların yıldızı olmaya aday.

Teknik özellikler:

  • Ekran Boyutu: 32″

  • Çözünürlük: Full HD 1920 × 1080 çözünürlük

  • Panel: IPS, LED arka aydınlatmalı

  • Dokunmatik Teknoloji: In-cell kapasitif dokunmatik

  • Yenileme Hızı: 60 Hz

  • Görüntü Formatı: 16:9, döndürülebilir ekran

  • RAM / Depolama: 4 GB RAM / 128GB ROM (dahili depolama)

  • İşletim Sistemi: Android 12

  • Ağ Bağlantıları: Wi‑Fi, Bluetooth

  • Giriş/Çıkış Portları: 2 USB, USB‑C, HDMI IN, DC

  • Ses / Mikrofon: Çift entegre mikrofon – gürültü azaltma ve yankı engelleme dahil

  • Pil / Batarya: 4 saat / 5200 mAh

NPO SW3293T 4/128GB Android Dokunmatik Şarjlı Taşınabilir Smart Led TV burada

Evaio Neo Android Smart Taşınabilir LED TV

'Hız benim için her şey' diyenlerin tercihi Evaio Neo oluyor. 8 GB RAM kapasitesiyle uygulamalar arası geçişte takılma nedir bilmiyor.

  • Net Görüntü: 32 inçlik Full HD LED paneli canlı renkler sunar.

  • Depolama Alanı: 128 GB hafızasıyla favori uygulamalarınızı dilediğiniz gibi yükleyin.

  • Hareket Kabiliyeti: 90 derece dikey ve 70 derece öne-arkaya eğilme açısıyla görüş açınızı milimetrik olarak ayarlayın.

Teknik özellikler:

  • 32 inç 80 Ekran Full HD

  • 6 saat kablosuz kullanım

  • 8 GB RAM

  • 90 derece dikey, 70 derece öne arkaya

  • Wi-Fi, Bluetooth, Android desteği

Evaio Neo Android Smart Taşınabilir LED TV burada

Sena YİĞİT
