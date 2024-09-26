En İyi 2024 Dizileri: İzlemeden Geçmemeniz Gereken 15 Yapım
En İyi 2024 Dizileri: İzlemeden Geçmemeniz Gereken 15 Yapım
2024 yılında izleyiciyle buluşan ve keyifle izleyebileceğiniz birbirinden iyi 15 diziyi sizleri için derledik.
2024 yılı, dizi dünyası için oldukça heyecan verici yapımlarla dolu bir yıl oluyor. Yılın başından bu yana büyük platformlarda ve televizyonlarda pek çok yeni yapım izleyicilerle buluştu. Farklı türlerdeki diziler izleyicilerin ilgisini çekerken, bazıları daha yayımlanmadan büyük ilgi topladı. İşte 2024’te yayımlanmış ve Elips Haber’in Keyifle İzle listesinde yer alan kaçırmamanız gereken 15 dizi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. True Detective: Night Country (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. The Gentlemen (2024)
3. Boy Swallows Universe (2024)
4. Ted (2024)
5. Masters of the Air (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. 3 Body Problem (2024)
7. The Brothers Sun (2024)
8. American Nightmare (2024)
9. Manhunt (2024)
10. The Woman in the Wall (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Monsieur Spade (2024)
12. Criminal Record (2024)
13. Death and Other Details (2024)
14. Mr. & Mrs. Smith (2024)
15. Fool Me Once (2024)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın