Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
En İyi 2024 Dizileri: İzlemeden Geçmemeniz Gereken 15 Yapım

En İyi 2024 Dizileri: İzlemeden Geçmemeniz Gereken 15 Yapım

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
26.09.2024 - 10:45

2024 yılında izleyiciyle buluşan ve keyifle izleyebileceğiniz birbirinden iyi 15 diziyi sizleri için derledik.

2024 yılı, dizi dünyası için oldukça heyecan verici yapımlarla dolu bir yıl oluyor. Yılın başından bu yana büyük platformlarda ve televizyonlarda pek çok yeni yapım izleyicilerle buluştu. Farklı türlerdeki diziler izleyicilerin ilgisini çekerken, bazıları daha yayımlanmadan büyük ilgi topladı. İşte 2024’te yayımlanmış ve Elips Haber’in Keyifle İzle listesinde yer alan kaçırmamanız gereken 15 dizi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. True Detective: Night Country (2024)

1. True Detective: Night Country (2024)

IMDb: 8.9

Alaska'nın Ennis kasabasında geçen bu sezon, Arktik Araştırma İstasyonu’nda çalışan sekiz kişinin gizemli şekilde kayboluşunu ve ardından ortaya çıkan ürpertici gerçekleri konu alıyor.

Oyuncular: Jodie Foster, Kali Reis, Finn Bennet

2. The Gentlemen (2024)

2. The Gentlemen (2024)

IMDb: 8.3

Eddie, aile mülküne sahip olduğunda, bu yerin aslında büyük bir marihuana işletmesine ev sahipliği yaptığını ve işin başındaki kişilerin orayı terk etmeye niyetli olmadığını öğrenir.

Oyuncular: Theo James, Kaya Scodelario, Daniel Ings

3. Boy Swallows Universe (2024)

3. Boy Swallows Universe (2024)

IMDb: 8.1

80'li yılların Brisbane'inde, 12 yaşındaki Eli Bell, kaybolmuş bir babaya, hapse girmiş bir anneye ve uyuşturucu satıcısı bir üvey babaya sahipken ailesini bir arada tutmaya çalışır.

Oyuncular: Simon Baker, Bryan Brown, Phoebe Tonkin

4. Ted (2024)

4. Ted (2024)

IMDb: 8.0

1993'te, Ted'in ünü geride kalmıştır. Şimdi 16 yaşındaki en yakın arkadaşı John Bennett ile yaşıyor. Kötü etkilerine rağmen, Ted her zaman arkadaşlığı ve aileyi ön planda tutan sadık bir dosttur.

Oyuncular: Seth MacFarlane, Max Burkholder, Alanna Ubach

5. Masters of the Air (2024)

5. Masters of the Air (2024)

IMDb: 8.0

Nazi Almanyası'na yapılan hava saldırılarını yöneten 10Bomba Grubu'nun yaşadığı zorlu savaş koşulları ve hayatta kalma mücadeleleri bu mini dizide anlatılıyor.

Oyuncular: Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. 3 Body Problem (2024)

6. 3 Body Problem (2024)

IMDb: 7.8

1960'lar Çin'inde alınan bir karar, günümüzde bir grup bilim insanının gezegenin varlığına tehdit oluşturan bir tehlikeye karşı, bir dedektifle güçlerini birleştirmesine yol açar.

Oyuncular: Jovan Adepo, Liam Cunningham, Eiza González

7. The Brothers Sun (2024)

7. The Brothers Sun (2024)

IMDb: 7.6

Taipei’den bir mafya üyesi, annesi ve hiç haberi olmayan kardeşini hedef alan tehlikeli bir düşmana karşı onları korumak için Los Angeles’a gider.

Oyuncular: Michelle Yeoh, Justin Chien, Sam Song Li

8. American Nightmare (2024)

8. American Nightmare (2024)

IMDb: 7.5

Gerçek suç üzerine kurulu bu belgesel dizisinde, 2015'te kaçırılan bir kadın ve erkek arkadaşı, beklenmedik bir şekilde suçlanırken, olaylar yeni bir yöne evrilir.

Oyuncular: Denise Huskins, Aaron Quinn, Henry Lee

9. Manhunt (2024)

9. Manhunt (2024)

IMDb: 7.2

Lincoln suikastından sonra Amerika, başkanın Yeniden Yapılanma ideallerini koruma savaşıyla karşı karşıya kalır. Dizi, bu suikastın ardından yaşanan olayları anlatır.

Oyuncular: Tobias Menzies, Anthony Boyle, Lovie Simone

10. The Woman in the Wall (2024)

10. The Woman in the Wall (2024)

IMDb: 7.2

Lorna Brady, bir sabah evinde bir ceset bulur ancak kim olduğunu veya olaylara nasıl karıştığını hatırlamaz çünkü yıllardır uyurgezerlikten muzdariptir.

Oyuncular: Ruth Wilson, Daryl McCormack, Simon Delaney

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Monsieur Spade (2024)

11. Monsieur Spade (2024)

IMDb: 7.2

1963'te Güney Fransa'da emekliliğin keyfini çıkaran dedektif Sam Spade, eski bir düşmanının geri dönmesiyle huzurlu hayatını tehlikeye atan karmaşık bir soruşturmaya çekilir.

Oyuncular: Clive Owen, Cara Bossom, Denis Ménochet

12. Criminal Record (2024)

12. Criminal Record (2024)

IMDb: 7.2

Londra'da isimsiz bir telefon görüşmesi, deneyimli bir dedektif ile kariyerinin başında olan genç bir kadını, büyük bir adli hatayı düzeltme mücadelesinde karşı karşıya getirir.

Oyuncular: Peter Capaldi, Cush Jumbo, Aysha Kala

13. Death and Other Details (2024)

13. Death and Other Details (2024)

IMDb: 7.0

Akdeniz’de lüks bir gemide, zengin bir misafirin öldürülmesiyle, kendini yanlış bir odada bulan Imogene baş şüpheli olur. Masumiyetini kanıtlamak için, nefret ettiği bir dedektif ile iş birliği yapar.

Oyuncular: Violett Beane, Lauren Patten, Angela Zhou

14. Mr. & Mrs. Smith (2024)

14. Mr. & Mrs. Smith (2024)

IMDb: 6.8

John ve Jane Smith, hem evlilik hem de casusluk dünyasında ortak olarak birlikte çalışmaya zorlanan iki gizemli ajan. Birlikte hem düşmanları hem de evliliklerini yönetmeye çalışırlar.

Oyuncular: Donald Glover, Maya Erskine, Paul Dano

15. Fool Me Once (2024)

15. Fool Me Once (2024)

IMDb: 6.8

Maya, ölü sandığı kocasını bir dadı kamerasında görünce geçmişine dayanan ölümcül bir komplo ile karşı karşıya kalır.

Oyuncular: Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın