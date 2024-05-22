En Çok Maaş Alan 10 CEO Belli Oldu: Hisselerdeki Yükseliş Maaşlarda Rekor Kırıldı!

WSJ, halka açık şirketlerin veri sağlayıcısı MyLogIQ verilerinden yol çıkarak 400'den fazla şirketi analiz ederken, yöneticilerin çoğu yıllık minimum yüzde 9 zam aldığı görüldü.

En çok kazanan 25 yönetici içinde en çok (8) teknoloji şirketleri yöneticileri görüldü. Arından finans ve medya ile eğlence şirketleri 5'er yöneticiyle geldi.