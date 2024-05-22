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En Çok Maaş Alan 10 CEO Belli Oldu: Hisselerdeki Yükseliş Maaşlarda Rekor Kırıldı!

En Çok Maaş Alan 10 CEO Belli Oldu: Hisselerdeki Yükseliş Maaşlarda Rekor Kırıldı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
22.05.2024 - 07:31

ABD'nin en büyük şirketlerinin CEO'larının maaşları 2023 yılında şirketlerinin hisselerinin de yükselmesiyle rekor kırdı. Wall Street Journal 2023 yılında en çok maaş alan CEO'larını açıkladı.

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CEO'lara ödenen ortalama ücret rekor kırdı.

CEO'lara ödenen ortalama ücret rekor kırdı.

Wall Street Journal'ın haberini derleyen Gazete Oksijen'deki verilere göre, ABD'nin dev şirketlerinin CEO'larının yarısı en düşük 15,7 milyon dolar kazanırken, bazıları 50 milyon dolara erişti. Ankete katılan CEO'lara ödenen ortalama ücret rekor kırdı.

2022 yılında anketten çıkan ortalama CEO kazancı 14,5 milyon dolar olmuştu.

2022 yılında anketten çıkan ortalama CEO kazancı 14,5 milyon dolar olmuştu.

WSJ, halka açık şirketlerin veri sağlayıcısı MyLogIQ verilerinden yol çıkarak 400'den fazla şirketi analiz ederken, yöneticilerin çoğu yıllık minimum yüzde 9 zam aldığı görüldü. 

En çok kazanan 25 yönetici içinde en çok (8) teknoloji şirketleri yöneticileri görüldü. Arından finans ve medya ile eğlence şirketleri 5'er yöneticiyle geldi.

162 milyon dolarla en yüksek maaş alan CEO Hock Tan Broadcom'un CEO'su oldu.

162 milyon dolarla en yüksek maaş alan CEO Hock Tan Broadcom'un CEO'su oldu.

Bu kazanç için 5 yıl görevde kalması ve hisse fiyatının Ekim 2025'ten sonra belli hedefi tutması gerekiyor.

Palo Alto Networks CEO'su Nikesh Arora toplam 151 milyon dolar kazandı.

Palo Alto Networks CEO'su Nikesh Arora toplam 151 milyon dolar kazandı.

Blackstone CEO'su Steven Schwarzman, 120 milyon dolar kazandı.

Blackstone CEO'su Steven Schwarzman, 120 milyon dolar kazandı.
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Charter Communications CEO'su Christopher Winfrey'in toplam 89,1 milyon dolar değerindeki kazancının büyük kısmını 5 yıllık hakları ve hisse getirileri oluşturuyor.

Charter Communications CEO'su Christopher Winfrey'in toplam 89,1 milyon dolar değerindeki kazancının büyük kısmını 5 yıllık hakları ve hisse getirileri oluşturuyor.

Fair Isaac CEO'su Will Lansing, toplamda 66 milyon dolar kazandı.

Fair Isaac CEO'su Will Lansing, toplamda 66 milyon dolar kazandı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook 63,21 milyon dolar kazandı.

Apple'ın CEO'su Tim Cook 63,21 milyon dolar kazandı.

Prologis CEO'su Hamid Moghadam 51 milyon dolar kazandı.

Prologis CEO'su Hamid Moghadam 51 milyon dolar kazandı.

Netflix CEO'su Theodore Sarandos 49,8 milyon dolar kazandı.

Netflix CEO'su Theodore Sarandos 49,8 milyon dolar kazandı.
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Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav 49,7 milyon dolar maaş aldı.

Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav 49,7 milyon dolar maaş aldı.

Booking Holdings CEO'su Glenn Fogel 40,9 milyon dolar kazandı.

Booking Holdings CEO'su Glenn Fogel 40,9 milyon dolar kazandı.
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