En Çok Maaş Alan 10 CEO Belli Oldu: Hisselerdeki Yükseliş Maaşlarda Rekor Kırıldı!
En Çok Maaş Alan 10 CEO Belli Oldu: Hisselerdeki Yükseliş Maaşlarda Rekor Kırıldı!
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CEO'lara ödenen ortalama ücret rekor kırdı.
2022 yılında anketten çıkan ortalama CEO kazancı 14,5 milyon dolar olmuştu.
162 milyon dolarla en yüksek maaş alan CEO Hock Tan Broadcom'un CEO'su oldu.
Palo Alto Networks CEO'su Nikesh Arora toplam 151 milyon dolar kazandı.
Blackstone CEO'su Steven Schwarzman, 120 milyon dolar kazandı.
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Charter Communications CEO'su Christopher Winfrey'in toplam 89,1 milyon dolar değerindeki kazancının büyük kısmını 5 yıllık hakları ve hisse getirileri oluşturuyor.
Fair Isaac CEO'su Will Lansing, toplamda 66 milyon dolar kazandı.
Apple'ın CEO'su Tim Cook 63,21 milyon dolar kazandı.
Prologis CEO'su Hamid Moghadam 51 milyon dolar kazandı.
Netflix CEO'su Theodore Sarandos 49,8 milyon dolar kazandı.
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Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav 49,7 milyon dolar maaş aldı.
Booking Holdings CEO'su Glenn Fogel 40,9 milyon dolar kazandı.
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