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Emzirme Döneminde Anneler İçin Beslenme Rehberi: Ne Yenmeli Nelerden Uzak Durulmalı?

etiket Emzirme Döneminde Anneler İçin Beslenme Rehberi: Ne Yenmeli Nelerden Uzak Durulmalı?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 12:01

Anne sütünün verimliliği için beslenme çok önemlidir. Kendi sağlığınıza dikkat etmek, bebeğinizin gelişimi için de önemlidir. Kendinize iyi bakın ki bebeğiniz de sağlıklı olsun. Bu dönemde beslenmenizde dikkat etmeniz gereken bazı durumlar ise şu şekildedir 👇

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Emzirme dönemi bebeğinizin gelecekteki sağlığı için için oldukça önemlidir. Emziren annelerin de yediklerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Emzirme dönemi bebeğinizin gelecekteki sağlığı için için oldukça önemlidir. Emziren annelerin de yediklerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Hamileliğinizdeki beslenme alışkanlıklarınızı emzirirken de devam ettirmelisiniz. Sağlıklı, değişik besin grupları ve öğün atıştırmalıklarını tüketmeye bu dönemde dikkat etmeniz gerekmektedir. Yeterli protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineraller vücudun ihtiyaç duyduğu besinlerdir.

Emzirme sırasında normal kalori ihtiyacınızdan 300-500 kalori daha fazla beslenmeniz bebeğinizin sağlığı için yeterlidir.

Emzirme sırasında normal kalori ihtiyacınızdan 300-500 kalori daha fazla beslenmeniz bebeğinizin sağlığı için yeterlidir.

Yeni bir anne olarak dengeli beslenmeye dikkat etmelisiniz. Sizin sağlığınız, bebeğinizin sağlığına da doğrudan etki eder. Her öğünde protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağlar içeren bir dengeli yemek tüketmeyi deneyin. Örnek olarak, kahvaltıda yoğurt veya meyve, öğle yemeğinde ızgara tavuk salatası ve akşam yemeğinde balık, ızgara yemek gibi...

Emziren anneler bu dönemde bazı yiyecekleri tüketirken oldukça dikkat etmelidir. Çünkü anne sütünün kalitesi ve annenin güçlenmesi beslenmeye bağlıdır. Bu yiyeceklerden bahsedelim!👇

Emziren anneler bu dönemde bazı yiyecekleri tüketirken oldukça dikkat etmelidir. Çünkü anne sütünün kalitesi ve annenin güçlenmesi beslenmeye bağlıdır. Bu yiyeceklerden bahsedelim!👇

Kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya gibi baklagiller gaz yapar. Sebze ve meyvelerde olduğu gibi bunlar içerdikleri folik asit, demir ve diğer minerallerle çok güçlü besinlerdir. Pişirmeden bir gece önce soğuk suda bekletin. Pişerken içine defne yaprağı da atabilirsiniz.

Kafein tüketmenin aşığı bile olsanız bu dönemde vedalaşmanız gerekiyor... 😓

Çay ve kahve tüketimi bebeklerde gaz problemine neden olabilir. Ayrıca kafein tüketmek uyku problemlerine de yol açabilir ve bu dönemde uykuya oldukça ihtiyaç duyacaksınız. Yine de kahvesiz yapamam diyorsanız su  miktarını fazla tutmaya özen gösterin.

Süt ürünleri de tehlike yaratabilir...

İnek sütündeki proteinler emzirme yoluyla bebeğe geçerek gaz sancısına neden olabilir. Bebeğiniz de tam olarak bundan dolayı gaz sancısı çekiyorsa yoğurt tüketmelisiniz. Özellikle de yeni doğum yaptıysanız ilk 3 ay boyunca inek sütü yerine ev yoğurdu tercih etmek de önemlidir.

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Soğan ve sarımsak her yemeğe lezzet katsa bile bu dönemde dikkat etmeniz gereken yiyeceklerdendir.

Soğan ve sarımsak gibi Allium familyasından sebzeler de gaz yapmak konusunda bir numaradır diyebiliriz. Özellikle çiğ olarak tüketildikleri zaman gaz yapma olasılığı çok daha fazladır. Diğer yandan ise anne sütünü güçlendirme konusunda da çok faydalıdır. Ne kadar pişirirseniz o kadar gaz yapma olasılığı azalır.

Baharatlı yiyecekler alerji ihtimalini arttırdığı için tercih edilmemelidir.

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Gebeliğin son ayları dahil olmak üzere, doğum yaptıktan hemen sonra yoğun baharat tüketimi önerilmez. Baharatların alerji yapma olasılığı yüksektir. Çok yoğun tüketildiklerinde mide ağrısı, mide yanması gibi rahatsız edici sonuçları olabilir. Sucuk, salam, sosis gibi ürünler de gaz yapar.

Emzirme döneminde en başta dikkat etmeniz gereken yiyecekler bunlar olsa da eğer bebeğiniz belli yiyeceklerden sonra huzursuz oluyorsa bir süre o gıdadan uzak durun.

Emzirme döneminde en başta dikkat etmeniz gereken yiyecekler bunlar olsa da eğer bebeğiniz belli yiyeceklerden sonra huzursuz oluyorsa bir süre o gıdadan uzak durun.

Her bebeğin rahatsız olacağı yiyecek farklıdır. Emzirme sürecinde bebeğinizi rahatsız eden gıdaları daha rahat fark edebilirsiniz. Ailede belli gıda alerjileri varsa bu gıdaları tüketirken de dikkatli olmanızda yarar var. Bebeğinizin sağlığı için beslenmenize mutlaka dikkat etmelisiniz.

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