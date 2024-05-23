Emzirme Döneminde Anneler İçin Beslenme Rehberi: Ne Yenmeli Nelerden Uzak Durulmalı?

Soğan ve sarımsak gibi Allium familyasından sebzeler de gaz yapmak konusunda bir numaradır diyebiliriz. Özellikle çiğ olarak tüketildikleri zaman gaz yapma olasılığı çok daha fazladır. Diğer yandan ise anne sütünü güçlendirme konusunda da çok faydalıdır. Ne kadar pişirirseniz o kadar gaz yapma olasılığı azalır.