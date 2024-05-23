Emzirme Döneminde Anneler İçin Beslenme Rehberi: Ne Yenmeli Nelerden Uzak Durulmalı?
Emzirme Döneminde Anneler İçin Beslenme Rehberi: Ne Yenmeli Nelerden Uzak Durulmalı?
Anne sütünün verimliliği için beslenme çok önemlidir. Kendi sağlığınıza dikkat etmek, bebeğinizin gelişimi için de önemlidir. Kendinize iyi bakın ki bebeğiniz de sağlıklı olsun. Bu dönemde beslenmenizde dikkat etmeniz gereken bazı durumlar ise şu şekildedir 👇
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Emzirme dönemi bebeğinizin gelecekteki sağlığı için için oldukça önemlidir. Emziren annelerin de yediklerine dikkat etmesi gerekmektedir.
Emzirme sırasında normal kalori ihtiyacınızdan 300-500 kalori daha fazla beslenmeniz bebeğinizin sağlığı için yeterlidir.
Emziren anneler bu dönemde bazı yiyecekleri tüketirken oldukça dikkat etmelidir. Çünkü anne sütünün kalitesi ve annenin güçlenmesi beslenmeye bağlıdır. Bu yiyeceklerden bahsedelim!👇
Kafein tüketmenin aşığı bile olsanız bu dönemde vedalaşmanız gerekiyor... 😓
Süt ürünleri de tehlike yaratabilir...
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