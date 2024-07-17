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Emrata'nın Karın Kaslarından 'Evet' Diyen Emma Roberts'a 17 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Emrata'nın Karın Kaslarından 'Evet' Diyen Emma Roberts'a 17 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 01:39

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Kim Kardashian hediyelere şaştı kaldı.

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Katy Perry albümlerini tek tek imzaladı.
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Sofia Vergara, Heidi Klum ile dans etti.

Sofia Vergara, Heidi Klum ile dans etti.
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