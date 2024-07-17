Emrata'nın Karın Kaslarından 'Evet' Diyen Emma Roberts'a 17 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Emrata'nın Karın Kaslarından 'Evet' Diyen Emma Roberts'a 17 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Kim Kardashian hediyelere şaştı kaldı.
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Georgina Rodríguez fitliğini korumak için çalışmalara başladı.
Kylie Jenner, Coldplay konserinde bağıra bağıra şarkı söyledi.
Emrata karın kaslarıyla hava kattı.
Katy Perry albümlerini tek tek imzaladı.
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Brooklyn Beckham selfie paylaştı.
Emma Roberts evlenme teklifi aldı.
SZA aynalara poz verdi.
Bella Hadid, Türk bir saç artistiyle fotoğraf paylaştı.
Sofia Vergara, Heidi Klum ile dans etti.
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