Elif Karaaslan Kimdir, Kaç Yaşında? Eski Hakem Elif Karaaslan Neden Gözaltına Alındı?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 08:56

Türk futbolunda hakemlik geçmişiyle tanınan Elif Karaaslan, son günlerde adı adli bir soruşturmayla anılmasıyla yeniden gündeme geldi. Genç yaşta başladığı hakemlik kariyeriyle bilinen Karaaslan’ın yaşamı ve mesleki geçmişi merak edilirken, İstanbul merkezli yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hem kariyerine dair detaylar hem de hakkında yürütülen süreç, sosyal medyada ve haber platformlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Peki Elif Karaaslan kimdir?

Elif Karaaslan Kimdir?

Elif Karaaslan, sosyal medya içerikleriyle tanınan Türk içerik üreticilerinden biridir. Özellikle dijital platformlarda lifestyle, günlük yaşam ve trend odaklı paylaşımlarıyla dikkat çeker. Kısa sürede belirli bir takipçi kitlesine ulaşarak sosyal medya dünyasında görünürlük kazanmıştır.

Elif Karaaslan Kaç Yaşında?

Elif Karaaslan’ın doğum tarihi kamuya açık kaynaklarda net biçimde yer almamaktadır. Bu nedenle yaşıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Elif Karaaslan Nereli?

Karaaslan’ın doğum yeri ya da memleketine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak Türkiye merkezli içerik üretimi yaptığı bilinmektedir.

Elif Karaaslan Kariyer Başlangıcı

Kariyerine sosyal medya platformlarında içerik üreterek başlayan Karaaslan, özellikle kısa video formatlarının popülerleşmesiyle birlikte daha geniş kitlelere ulaştı. Trend içeriklere hızlı adapte olması ve düzenli paylaşım yapması büyümesinde etkili oldu.

Elif Karaaslan Neden Gözaltına Alındı?

Elif Karaaslan, Samet Liçina ile birlikte İstanbul merkezli yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
