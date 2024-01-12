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Elidor’un Lansman Gecesindeki En Şık ve Rüküş İsimleri Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!

Elidor’un Lansman Gecesindeki En Şık ve Rüküş İsimleri Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.01.2024 - 02:25

Afra Saraçoğlu'nun kampanya yüzü olduğu Elidor'un Brezilya Keratin Terapi Serisi reklam kampanyası geçtiğimiz gece oldukça dikkat çeken bir davetle kutlandı. Lansman gecesinde kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidi yaşandı. Şıklık yarışına giren ünlü isimlerin neler giydiği de çok konuşuldu tabii.

Bu özel davetin en şık ve en rüküş isimlerini sizin oylarıyla seçiyoruz.

Hazırsanız, hadi ankete! 👇

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1. Jennifer Boyner

1. Jennifer Boyner

2. Afra Saraçoğlu

2. Afra Saraçoğlu

3. Zehra İnşallah

3. Zehra İnşallah

4. Şükran Ovalı

4. Şükran Ovalı

5. Cemal Hunal

5. Cemal Hunal
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6. Rabia Soytürk

6. Rabia Soytürk

7. Yiğit Kirazcı

7. Yiğit Kirazcı

8. Buçe Buse Kahraman

8. Buçe Buse Kahraman

9. Bade İşçil

9. Bade İşçil

10. Doğukan Güngör

10. Doğukan Güngör
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11. Aslı Bekiroğlu

11. Aslı Bekiroğlu

12. Şevval Şahin

12. Şevval Şahin

13. Cemre Solmaz

13. Cemre Solmaz

14. Ala Tokel

14. Ala Tokel

15. Dila Tarkan

15. Dila Tarkan
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16. Aybüke Çangal

16. Aybüke Çangal

17. İpek Filiz Yazıcı

17. İpek Filiz Yazıcı

18. Barış Kılıç

18. Barış Kılıç

19. Yeliz Korkmaz

19. Yeliz Korkmaz

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