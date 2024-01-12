Elidor’un Lansman Gecesindeki En Şık ve Rüküş İsimleri Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!

Afra Saraçoğlu'nun kampanya yüzü olduğu Elidor'un Brezilya Keratin Terapi Serisi reklam kampanyası geçtiğimiz gece oldukça dikkat çeken bir davetle kutlandı. Lansman gecesinde kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidi yaşandı. Şıklık yarışına giren ünlü isimlerin neler giydiği de çok konuşuldu tabii.

Bu özel davetin en şık ve en rüküş isimlerini sizin oylarıyla seçiyoruz.

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