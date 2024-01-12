Elidor’un Lansman Gecesindeki En Şık ve Rüküş İsimleri Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!
Elidor’un Lansman Gecesindeki En Şık ve Rüküş İsimleri Sizin Oylarınızla Belirliyoruz!
Afra Saraçoğlu'nun kampanya yüzü olduğu Elidor'un Brezilya Keratin Terapi Serisi reklam kampanyası geçtiğimiz gece oldukça dikkat çeken bir davetle kutlandı. Lansman gecesinde kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidi yaşandı. Şıklık yarışına giren ünlü isimlerin neler giydiği de çok konuşuldu tabii.
Bu özel davetin en şık ve en rüküş isimlerini sizin oylarıyla seçiyoruz.
Hazırsanız, hadi ankete! 👇
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1. Jennifer Boyner
2. Afra Saraçoğlu
3. Zehra İnşallah
4. Şükran Ovalı
5. Cemal Hunal
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6. Rabia Soytürk
7. Yiğit Kirazcı
8. Buçe Buse Kahraman
9. Bade İşçil
10. Doğukan Güngör
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11. Aslı Bekiroğlu
12. Şevval Şahin
13. Cemre Solmaz
14. Ala Tokel
15. Dila Tarkan
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16. Aybüke Çangal
17. İpek Filiz Yazıcı
18. Barış Kılıç
19. Yeliz Korkmaz
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