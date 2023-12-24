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Ekşi Sözlük’e Son 10 Günde 2. Erişim Engeli: Ekşi Sözlük Erişim Engeli Sonrası Yeni Adresini Duyurdu

Ekşi Sözlük’e Son 10 Günde 2. Erişim Engeli: Ekşi Sözlük Erişim Engeli Sonrası Yeni Adresini Duyurdu

Ekşisözlük ekşi sözlük
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.12.2023 - 00:30

14 Aralık'ta Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engelleme kararı verilen Ekşi Sözlük'ün son alan adı da 'milli güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı.

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Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'e 10 gün içerisinde ikinci erişim engelli getirildi.

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'e 10 gün içerisinde ikinci erişim engelli getirildi.

eksisozluk1923.com alan adı milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.

eksisozluk1923.com alan adı milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.

Ekşi Sözlük yönetimi platformun yeni adresini eksisozluk111.com olarak açıkladı.

Ekşi Sözlük yönetimi platformun yeni adresini eksisozluk111.com olarak açıkladı.
twitter.com
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