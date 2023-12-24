Ekşi Sözlük’e Son 10 Günde 2. Erişim Engeli: Ekşi Sözlük Erişim Engeli Sonrası Yeni Adresini Duyurdu
Ekşi Sözlük’e Son 10 Günde 2. Erişim Engeli: Ekşi Sözlük Erişim Engeli Sonrası Yeni Adresini Duyurdu
14 Aralık'ta Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engelleme kararı verilen Ekşi Sözlük'ün son alan adı da 'milli güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı.
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Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'e 10 gün içerisinde ikinci erişim engelli getirildi.
eksisozluk1923.com alan adı milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.
Ekşi Sözlük yönetimi platformun yeni adresini eksisozluk111.com olarak açıkladı.
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