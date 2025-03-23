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Ekrem İmamoğlu Tutuklandı: Kararın Ardından Gelen İlk Tepkiler

Ekrem İmamoğlu Tutuklandı: Kararın Ardından Gelen İlk Tepkiler

Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.03.2025 - 11:33

İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında savcılıktaki ifadeleri tamamlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu gece saatlerinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. 

Gözaltına alınmasından bu yana ülke genelinde protestolar sürerken, tutuklama kararı da büyük bir yankı uyandırdı. Karara gelen ilk tepkiler 👇

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında savcılıktaki ifadeleri tamamlanan Ekrem İmamoğlu, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Mahkeme, İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana ülke genelinde protestolar sürüyor.

Gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana ülke genelinde protestolar sürüyor.

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere neredeyse Türkiye genelinde insanlar İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararını protesto etmek için sokağa çıkmıştı. İmamoğlu'nun tutuklanma kararının ardından ilk tepkiler geldi.

Kararın ardından sosyal medyadan tepkiler yükseldi.

Kararın ardından sosyal medyadan tepkiler yükseldi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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