Ekrem İmamoğlu Tutuklandı: Kararın Ardından Gelen İlk Tepkiler
Ekrem İmamoğlu Tutuklandı: Kararın Ardından Gelen İlk Tepkiler
İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında savcılıktaki ifadeleri tamamlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu gece saatlerinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.
Gözaltına alınmasından bu yana ülke genelinde protestolar sürerken, tutuklama kararı da büyük bir yankı uyandırdı. Karara gelen ilk tepkiler 👇
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.
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Gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana ülke genelinde protestolar sürüyor.
Kararın ardından sosyal medyadan tepkiler yükseldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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