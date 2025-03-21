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Ekrem İmamoğlu Gösterilerinde 53 Kişiye Adli İşlem Yapıldı, 16 Polis Yaralandı

Ekrem İmamoğlu Gösterilerinde 53 Kişiye Adli İşlem Yapıldı, 16 Polis Yaralandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.03.2025 - 10:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili düzenlenen gösterilerde 16 polisin yaralandığını, 53 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığının çalışmaları ile 54 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Ayrıca dün gece düzenlenen gösterilerde 53 kişi hakkında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'Kamu malına zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adli işlem yapıldı. Bu gösterilerde 16 polis yaralandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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