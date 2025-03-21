Ekrem İmamoğlu Gösterilerinde 53 Kişiye Adli İşlem Yapıldı, 16 Polis Yaralandı
Ekrem İmamoğlu Gösterilerinde 53 Kişiye Adli İşlem Yapıldı, 16 Polis Yaralandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili düzenlenen gösterilerde 16 polisin yaralandığını, 53 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın