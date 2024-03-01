Ekonomi Hakkında Ufkunuzu Açacak 10 Baş Ucu Kitap
Ekonomi Hakkında Ufkunuzu Açacak 10 Baş Ucu Kitap
Finans ve ekonomi hakkında ortalıkta pek çok bilgi dolaşıyor. Sağlam, işe yarar ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek bu konuda oldukça önemli. Listemizde ekonomi ile ilgili ufuk açıcı bilgilere sahip kitapları listeledik. 💸
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1. Akıllı Yatırımcı – Benjamin Graham
2. Paranın Psikolojisi – Morgan Housel
3. Borsada Rastgele Seyir – Burton G. Malkiel
4. Sıradan Hisseler Sıra Dışı Karlar – Philip A. Fisher
5. Warren Buffett Tarzı – Robert G. Hagstrom
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6. Yatırımın Dört Temel Taşı – William Bernstein
7. Hızlı ve Yavaş Düşünme – Daniel Kahneman
8. Borsanın Akıl Almaz Yükselişi - Robert J. Shiller
9. Sağduyulu Yatırım Rehberi – John C. Bogle
10. Zengin Baba Yoksul Baba – Robert T. Kiyosaki
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