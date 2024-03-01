Ekonomi Hakkında Ufkunuzu Açacak 10 Baş Ucu Kitap

Paranın Psikolojisi kitabında Morgan Housel, para yönetimi ve yatırım yapmanın sadece sayılar ve formüllerle ilgili olmadığını, aslında büyük ölçüde psikoloji ve davranış bilimleriyle bağlantılı olduğunu ele alıyor. Kitap, para kararlarımızın arkasındaki psikolojik faktörleri derinlemesine inceliyor ve bu kararların hayatımızı nasıl şekillendirdiğine dair gerçek hayattan örnekler sunuyor. Housel, zenginlik birikiminin sadece iyi bir maaş kazanmak veya yüksek getiri elde etmekten ibaret olmadığını aynı zamanda sabır, tutum ve beklentilerimizi yönetme becerimizle de ilgili olduğunu vurguluyor.