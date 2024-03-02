Ekipler Dairede Buldukları Yılana El Koydu, Sahibi Geri İstedi: “Onu Arıyordum, Geri Verin”
Ekipler Dairede Buldukları Yılana El Koydu, Sahibi Geri İstedi: “Onu Arıyordum, Geri Verin”
Antalya’da boş bir apartman dairesinde yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda piton cinsi yılan ekipler tarafından el koyuldu. Yılanın sahibi ise sosyal medya hesabından isyan ederek yılanın geri verilmesini istedi.
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Olay, dün Kepez ilçesi Ayhanoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanda yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda piton olduğu ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri adrese intikal etti. Adreste pitonla karşı karşıya gelen ekipler, pitona el koyarak cam akvaryuma koydular. Piton daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Pitonun boş bir evde bulunduğu ve sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.
Ekiplerin yılan operasyonunda görüntüler 👇
Bir sosyal medya kullanıcısı genç kız ise pitonun kendisine ait olduğunu iddia ederek pitonla fotoğrafını paylaşarak kendisine verilmesini istedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç kız, “O yılan evcil, neden götürdünüz? Evde yılanı arıyorum” dedi.
Yılanın sahibinin paylaşımları 👇
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