Ehliyetini Yenilemeyenlere Ceza Geliyor: Son Tarih 31 Aralık 2024!

İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme süresinde 2 yıl uzatmaya gitmiş ve son tarih olarak 31 Aralık 2024’ü belirlemişti. Bakanlık, bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenlere 4 bin 64 lira para cezası uygulanacağını açıkladı.