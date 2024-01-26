Ehliyetini Yenilemeyenlere Ceza Geliyor: Son Tarih 31 Aralık 2024!
Ehliyetini Yenilemeyenlere Ceza Geliyor: Son Tarih 31 Aralık 2024!
İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme süresinde 2 yıl uzatmaya gitmiş ve son tarih olarak 31 Aralık 2024’ü belirlemişti. Bakanlık, bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenlere 4 bin 64 lira para cezası uygulanacağını açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı, uzun süredir devam eden ehliyet yenileme sürecini uzatarak son tarih olarak 31 Aralık 2024’ü belirlemişti.
Bakanlık, bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenlere uygulayacağı para cezasını da açıkladı.
31 Aralık 2024’te kadar yenilenmeyen ehliyetler için 4 bin 64 lira idari para cezası uygulayacak.
Ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından alınan randevuyla yapılıyor.
İstenilen evraklarla birlikte randevuya giderek ve 15 lira ödeyerek ehliyetler yenilenebiliyor.
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