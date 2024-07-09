Ehliyet İçin Gerekli Olan Sağlık Raporu Nerelerden Alınır? Sürücü Sağlık Raporu Nasıl Alınır?
Ehliyet İçin Gerekli Olan Sağlık Raporu Nerelerden Alınır? Sürücü Sağlık Raporu Nasıl Alınır?
Ehliyet almak için veya yenilemek için gerek olan evraklardan biri de sağlık raporudur. Sağlık raporu almadan ehliyeti almak ya da yenilemek mümkün değildir. Peki, ehliyet için sağlık raporu nerelerden alınır? Sürücü sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık raporu ücretli mi?
İşte detaylar...
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Sürücüler İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?
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Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?
Ehliyet İçin Sağlık Raporu Şartları
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