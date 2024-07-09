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Ehliyet İçin Gerekli Olan Sağlık Raporu Nerelerden Alınır? Sürücü Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Ehliyet İçin Gerekli Olan Sağlık Raporu Nerelerden Alınır? Sürücü Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

ehliyet
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 10:23

Ehliyet almak için veya yenilemek için gerek olan evraklardan biri de sağlık raporudur. Sağlık raporu almadan ehliyeti almak ya da yenilemek mümkün değildir. Peki, ehliyet için sağlık raporu nerelerden alınır? Sürücü sağlık raporu nasıl alınır? Sağlık raporu ücretli mi? 

İşte detaylar...

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Sürücüler İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Sürücüler İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Ehliyet için sağlık raporunuzu aile hekiminden, sağlık ocağından alabilirsiniz. Ehliyet almak için bir engeliniz bulunmuyorsa sürücü sağlık raporunu sağlık ocaklarından ücretsiz alabilirsiniz. Ehliyet İçin Sağlık Raporu randevunuzu almak için aşağıdaki sağlık kuruluşlarına başvurabilirsiniz:

  • Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri

  • Özel hastaneler

  • Özel tıp merkezleri

  • Özel muayenehaneler

  • Özel poliklinikler

Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Ehliyet İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Sağlık raporu, aile hekimi tarafından alınmak istenirse; doktor, rapor isteyen kişinin araç kullanmaya herhangi bir sakıncası olmadığına karar verdiği takdirde sağlık raporunu verebilir. Aksi bir durumda kişinin rahatsızlığı ne yönde ise bu rahatsızlığa dair kişi bir uzmana yönlendirilecektir. Uzman doktorun kararı sonucunda uzman imzası birlikte sürücü olur raporu düzenlenecektir.

Ehliyet İçin Sağlık Raporu Şartları

Ehliyet İçin Sağlık Raporu Şartları

Ehliyet almak ve yenilemek isteyen kişiler için gerekli şartlar; sürücünün sağlıklı olması ve araç kullanımına dair herhangi bir engele sahip olmamasıdır. Ehliyet yenileme ve almada sağlık raporu, yapılan muayeneler sonucunda kişiye olur verilirse verilecektir.

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