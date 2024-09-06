Eğitim Yolculuğunda Çocukların Destekçisi Olan Danışman Öğretmenlerin Öğrencilere Yaptığı 12 Katkı

Zaman zaman hepimiz motivasyonumuzu kaybedebiliriz, hele ki yoğun sınav dönemlerinde ya da zorlayıcı derslerde. Öğrenciler de bu duyguyu sıklıkla yaşar. İşte tam bu noktada, danışman öğretmenler devreye girer.

Sadece not odaklı değil, öğrenme ve gelişim odaklı bir motivasyon yaratırlar. “Senin için en iyi olanı bulacağız ve birlikte başaracağız” diyerek, öğrencilere hem güven hem de cesaret aşılarlar.