Eğitim Yolculuğunda Çocukların Destekçisi Olan Danışman Öğretmenlerin Öğrencilere Yaptığı 12 Katkı
Eğitim Yolculuğunda Çocukların Destekçisi Olan Danışman Öğretmenlerin Öğrencilere Yaptığı 12 Katkı
Eğitim dediğimiz şey, sadece derslerden ve sınavlardan ibaret değil. Hepimiz biliyoruz ki okul hayatında öğrenci olmak bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor. İşte tam da bu noktada devreye giren birileri var: danışman öğretmenler. Onlar, öğrencilerin sadece derslerde değil, hayatın her alanında yanında olan, onları motive eden ve rehberlik eden birer yol arkadaşı gibiler. Peki, bu harika öğretmenler öğrencilere nasıl katkılarda bulunuyor?
Gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Danışman öğretmenler, aslında bir nevi yol arkadaşımız gibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Özgüven konusunda da bir sihirbaz gibiler.
3. Sorun çözme becerilerini geliştirmek ise bir başka ustalık alanları.
4. Sosyal becerileri güçlendirme konusunda da büyük bir destek sağlarlar.
5. Motivasyonunuzu yüksek tutmak için de her zaman yanınızda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Stresle başa çıkmayı öğretirler.
7. Kariyer planlamasında yol gösterirler.
8. Danışman öğretmenler, öğrencinin sadece okul hayatıyla ilgilenmez, aynı zamanda aile ile okul arasında bir köprü görevi görür.
9. Danışman öğretmenler, öğrencilerin hayatlarında disiplinli olmanın ve sorumluluk almanın önemini anlatır.
10. Empatiyi geliştirirler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın