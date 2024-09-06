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Eğitim Yolculuğunda Çocukların Destekçisi Olan Danışman Öğretmenlerin Öğrencilere Yaptığı 12 Katkı

etiket Eğitim Yolculuğunda Çocukların Destekçisi Olan Danışman Öğretmenlerin Öğrencilere Yaptığı 12 Katkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 16:02

Eğitim dediğimiz şey, sadece derslerden ve sınavlardan ibaret değil. Hepimiz biliyoruz ki okul hayatında öğrenci olmak bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyor. İşte tam da bu noktada devreye giren birileri var: danışman öğretmenler. Onlar, öğrencilerin sadece derslerde değil, hayatın her alanında yanında olan, onları motive eden ve rehberlik eden birer yol arkadaşı gibiler. Peki, bu harika öğretmenler öğrencilere nasıl katkılarda bulunuyor? 

Gelin birlikte bakalım!

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1. Danışman öğretmenler, aslında bir nevi yol arkadaşımız gibi.

Onların derslerde daha başarılı olabilmesi için sadece kuru kuruya ders anlatmazlar. Hangi derste zorlandıklarını, hangi konuda desteğe ihtiyaç duyduklarını anlamaya çalışırlar. Her öğrencinin farklı olduğunu bilirler ve ona göre bir yol çizerler. Bir öğrencinin matematikte harika olduğunu, ancak edebiyatta zorlandığını fark ettiklerinde, ona matematikte daha ileri düzey kaynaklar önerirken, edebiyat için farklı bir öğrenme yöntemi sunarlar.

2. Özgüven konusunda da bir sihirbaz gibiler.

2. Özgüven konusunda da bir sihirbaz gibiler.

Bazen hepimizin kendimize olan inancımız sarsılabilir; 'Yapabilir miyim acaba?' diye düşündüğümüzde, o sihirli sözü söylerler: 'Tabii ki yapabilirsin!' Basit ama etkili. İşte bu güven duygusuyla derslerde, hatta hayatın her alanında daha cesur adımlar atmaya başlarsınız.

3. Sorun çözme becerilerini geliştirmek ise bir başka ustalık alanları.

3. Sorun çözme becerilerini geliştirmek ise bir başka ustalık alanları.

Ödevin başında çaresiz kaldığınızda ya da arkadaşlarınızla anlaşmazlık yaşadığınızda, danışman öğretmeniniz devreye girer. Sizi dinler, anlamaya çalışır ve sorunları nasıl çözebileceğinizi öğretir. Böylece, sadece o anlık değil, gelecekte karşılaşabileceğiniz tüm zorluklara karşı hazırlıklı hale gelirsiniz.

4. Sosyal becerileri güçlendirme konusunda da büyük bir destek sağlarlar.

Okul, sadece derslerden ibaret değil sonuçta, değil mi? Sosyal bir dünyadayız ve bu dünyada nasıl daha rahat ve mutlu olabileceğinizi öğretirler. Grup çalışmalarında zorlandığınızda ya da arkadaşlarınızla iletişimde sıkıntı yaşadığınızda, nasıl daha etkili iletişim kurabileceğinizi gösterirler. Bu sayede, sosyal hayatınızda da kendinize güveniniz artar.

5. Motivasyonunuzu yüksek tutmak için de her zaman yanınızda.

Zaman zaman hepimiz motivasyonumuzu kaybedebiliriz, hele ki yoğun sınav dönemlerinde ya da zorlayıcı derslerde. Öğrenciler de bu duyguyu sıklıkla yaşar. İşte tam bu noktada, danışman öğretmenler devreye girer.

Sadece not odaklı değil, öğrenme ve gelişim odaklı bir motivasyon yaratırlar. “Senin için en iyi olanı bulacağız ve birlikte başaracağız” diyerek, öğrencilere hem güven hem de cesaret aşılarlar.

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6. Stresle başa çıkmayı öğretirler.

Sınavlar, ödevler, sosyal baskılar… Öğrencilerin üzerinde biriken stres, bazen onların içinden çıkamayacağı bir hale gelebilir. Danışman öğretmenler, bu stresin üstesinden gelmeleri için öğrencileri destekler. Onlara çeşitli rahatlama teknikleri öğretir, sınav kaygısıyla başa çıkma yollarını gösterir ve en önemlisi, onların duygularını dinler.

7. Kariyer planlamasında yol gösterirler.

Bir öğrencinin gelecekte ne yapmak istediğine karar vermesi, bazen oldukça zor olabilir. Hayatın bu karmaşık yolculuğunda, danışman öğretmenler onlara rehberlik eder. Öğrencilerin ilgi alanlarını, yeteneklerini ve isteklerini dikkate alarak, onlara uygun kariyer yolları konusunda bilgi verirler.

8. Danışman öğretmenler, öğrencinin sadece okul hayatıyla ilgilenmez, aynı zamanda aile ile okul arasında bir köprü görevi görür.

Öğrencinin evdeki durumu, okulda nasıl etkileniyor? Evde yaşananlar derslere yansıyor mu? Bu soruları anlamak için aileyle sürekli iletişim halinde olurlar. Bu sayede öğrenci, evdeki sıkıntılarını okulda yalnız hissetmeden danışman öğretmeniyle paylaşabilir ve aile de çocuğuna nasıl daha iyi destek olabileceğini öğrenir.

9. Danışman öğretmenler, öğrencilerin hayatlarında disiplinli olmanın ve sorumluluk almanın önemini anlatır.

“Her şeyin bir zamanı var” ya da “Verdiğin sözleri tutmak önemli” gibi hatırlatmalarla, öğrencinin hem okulda hem de hayatın diğer alanlarında daha düzenli ve sorumlu bir birey olmasına yardımcı olurlar. Bu beceriler, öğrencinin gelecekteki başarılarında da büyük rol oynar.

10. Empatiyi geliştirirler.

Empati, insan ilişkilerinin kalbinde yer alır. Danışman öğretmenler, öğrencilerin başkalarının duygularını anlamalarını ve onlara saygı göstermelerini teşvik eder. Sınıfta yaşanan bir anlaşmazlıkta ya da bir arkadaşının zor durumda olduğu bir anda, öğrencinin empati kurarak daha duyarlı davranmasını sağlarlar.

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11. Teknolojiyi doğru kullanmayı öğretirler.

Günümüzde teknoloji her yerde, ancak onu nasıl kullanacağımızı bilmek de bir o kadar önemli. Danışman öğretmenler, öğrencilerin teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlar. Onlara dijital dünyada güvende kalmanın yollarını öğretir ve internetin sunduğu bilgi denizinde nasıl doğru kaynaklara ulaşabileceklerini gösterir.

12. Hayat boyu öğrenme sevgisi aşılarlar.

Eğitim, sadece okul sıralarında biten bir süreç değil; aslında bir ömür boyu süren bir yolculuk. Danışman öğretmenler, öğrencilerine bu öğrenme yolculuğunun ne kadar keyifli ve sonsuz olduğunu gösterir. Onlara yeni şeyler öğrenmenin heyecanını hissettirir ve hayat boyu sürecek bir merak duygusu kazandırırlar.

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