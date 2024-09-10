Eğitim Sırasında Verimliliği Artırmanın Yolu: Öğrenci Performans Takibi

Öğrenciler zaten stresli bir eğitim dönemi yaşadığı için onların bundan kurtulmasına yardımcı olmak gerekiyor. Kurtulmaları için yollarından biri de onların önüne net hedefler koymak. Kısa vadede haftalık ödevler, ara sınavlar için planlar yaparken; uzun vadede ise dönem sonu için bir başarı hedeflenmeli. Böylece öğrenciler daha motive bir şekilde ilerleyebilir.