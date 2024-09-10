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Eğitim Sırasında Verimliliği Artırmanın Yolu: Öğrenci Performans Takibi

etiket Eğitim Sırasında Verimliliği Artırmanın Yolu: Öğrenci Performans Takibi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 22:36

Öğrencilerin ders konusundaki başarısını artırmak için aslında sıkı çalışmaktan daha çok doğru şekilde çalışmak önemlidir. Bu içeriğimizde öğrencilerin verimliliğini artırmak için yapılabilecek şeylerden bahsettik!

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Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmeli.

Öğrenciler zaten stresli bir eğitim dönemi yaşadığı için onların bundan kurtulmasına yardımcı olmak gerekiyor. Kurtulmaları için yollarından biri de onların önüne net hedefler koymak. Kısa vadede haftalık ödevler, ara sınavlar için planlar yaparken; uzun vadede ise dönem sonu için bir başarı hedeflenmeli. Böylece öğrenciler daha motive bir şekilde ilerleyebilir.

Duruma göre düzenli olarak geri bildirim yapılmalı.

Özellikle de genç yaşlardaki öğrenciler için geri bildirim çok önemlidir. Çünkü bu yolla onları motive edebilirsiniz. Tabii bu geri bildirim sadece sınav notlarından ibaret olmamalı. Ders çalışma yöntemi, çalışırken ortaya çıkan güçlü ve zayıf yönler… Bunların hepsi hakkında geri bildirim yapılmalı.

Ders takip çizelgesi oluşturulmalı.

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Ders takip konusunu tamamen öğrenciye bırakmak doğru değildir. Bu konuda öğrenciye destek olunmalı ve onların hem ders hem de ödev yükünü hafifletmek için bir program oluşturulmalı. Hangi konuların ne zaman işleneceği ve derslerinin çalışılacağı bu çizelgede yer almalı. Böylece zaman yönetimi konusunda da işler kolaylaşır.

Düzenli olarak quizler yapılmalı.

Yalnızca okuldaki sınavlar yeterli olmayacaktır. Bilgi düzeyinin düzenli olarak ölçülmesi için quiz, yani küçük testler de yapılmalıdır. Böylece hangi konunun yeterince pekişmediği de ortaya çıkacaktır. Pekişmeyen konulara yoğunlaşılarak açık kapatılabilir.

Bir motivasyon kaynağı bulmasına yardımcı olunmalı.

Ders çalışmak oldukça yorucu ve bunaltıcı bir şey, bunu kabul ediyoruz. Bunu daha çekilebilir kılmak da biraz sizin elinizde. Öğrencinin ders çalışma sonrasında ulaşacağı şeyi bulmasına yardımcı olun ve bunu ona devamlı hatırlatarak motivasyon kaynağı olarak kullanmasını sağlayın.

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Dersler için bir zaman çizelgesi oluşturun.

Gün içinde hangi saatlerde ders çalışacağı, hangi saatlerde mola vereceği belirli olmalıdır. Öbür türlü canı istediğinde çalışır, canı istemediğinde ise derslerden uzaklaşır. Ders çalışmayı daha disiplinli bir hale getirerek boş zaman aktivitesi olmaktan çıkarmak gerekiyor.

Sınavlar için de zaman yönetimi becerisini geliştirmeyi öğretin.

Özellikle de ÖSYM sınavlarında yalnızca konuları bilmek yeterli olmuyor. Aynı zamanda zaman yönetimini de yapabilmek gerekiyor. Bu nedenle sıkı bir şekilde çalışırken aynı zamanda hızı da artırarak başarıya ulaşılıyor.

Teknolojiden faydalanmayı ihmal etmeyin.

Yıl 2024 olmuşken artık ders çalışırken teknolojiyi kullanmamak saçma olur. Eksik kalan konular için yüzlerce YouTube videosu, test sorusu bulabilirsiniz. TikTok gibi platformlarda da eğlenceli videolar eşliğinde öğrenme pekiştirilebilir. Ayrıca ders çalışma ve ödev takibi için de bu teknolojiler kullanılabilir.

Küçük başarıları da kutlamayı unutmayın.

Ders çalışma yolunda hep büyük hedeflere odaklanıldığı için küçük başarılar görmezden gelinir. Ancak asıl yapılması gereken şey, küçük başarıları da atlamayarak öğrencinin motivasyonunu artırmak, onu devamlı olarak takdir etmektir. Netlerinin artması bile tebrik edilecek bir şeydir.

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