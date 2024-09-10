Eğitim Sırasında Verimliliği Artırmanın Yolu: Öğrenci Performans Takibi
Eğitim Sırasında Verimliliği Artırmanın Yolu: Öğrenci Performans Takibi
Öğrencilerin ders konusundaki başarısını artırmak için aslında sıkı çalışmaktan daha çok doğru şekilde çalışmak önemlidir. Bu içeriğimizde öğrencilerin verimliliğini artırmak için yapılabilecek şeylerden bahsettik!
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Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmeli.
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Duruma göre düzenli olarak geri bildirim yapılmalı.
Ders takip çizelgesi oluşturulmalı.
Düzenli olarak quizler yapılmalı.
Bir motivasyon kaynağı bulmasına yardımcı olunmalı.
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