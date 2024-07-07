Efsane Futbolcuların Profesyonel Kariyerlerinde İlk Forma Giydikleri 13 Takım
Efsane Futbolcuların Profesyonel Kariyerlerinde İlk Forma Giydikleri 13 Takım
Futbol dünyasının efsanevi isimleri, kariyerlerine başladıkları ilk takımlarla da anılırlar. İşte futbol tarihindeki bazı büyük isimlerin profesyonel kariyerlerine adım attıkları takımlar ve o takımlarla ilgili ilginç detaylar!
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13. Erling Haaland - Molde FK
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12. Jude Bellingham - Birmingham City
11. Arda Güler - Fenerbahçe
10. Phil Foden - Manchester City
9. Kenan Yıldız - Bayern Münih
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8. Mohamed Salah - El Mokawloon SC
7. Harry Kane - Tottenham Hotspur
6. Hakan Çalhanoğlu - Karlsruher SC
5. Andrea Pirlo - Brescia
4. Pelé - Santos FC
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