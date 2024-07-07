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Efsane Futbolcuların Profesyonel Kariyerlerinde İlk Forma Giydikleri 13 Takım

etiket Efsane Futbolcuların Profesyonel Kariyerlerinde İlk Forma Giydikleri 13 Takım

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 12:02

Futbol dünyasının efsanevi isimleri, kariyerlerine başladıkları ilk takımlarla da anılırlar. İşte futbol tarihindeki bazı büyük isimlerin profesyonel kariyerlerine adım attıkları takımlar ve o takımlarla ilgili ilginç detaylar!

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13. Erling Haaland - Molde FK

13. Erling Haaland - Molde FK

Manchester City takımının yıldız golcüsü Erling Haaland, Norveç'in Molde FK takımının altyapısında futbol kariyerine başladı. Daha önce amatör olarak Bryne altyapısında yetişen Haaland, Molde'de gösterdiği golcü performanslarla dikkat çekti ve kısa sürede Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

12. Jude Bellingham - Birmingham City

12. Jude Bellingham - Birmingham City

Modern futbolun en yetenekli yıldızlarından biri olarak gösterilen ve çok yönlü futboluyla dikkatleri üzerine çeken Jude Bellingham, İngiltere'nin Birmingham City takımının altyapısında futbola başladı. 16 yaşında Birmingham City'nin A takımında forma giyen Bellingham, daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olarak kariyerindeki yükselişini sürdürdü ve Avrupa'nın en önemli genç yeteneklerinden biri haline geldi. Yıldız futbolcunun Real Madrid performansı ise onu dünyada parmakla gösterilen futbolculardan biri haline getirdi.

11. Arda Güler - Fenerbahçe

11. Arda Güler - Fenerbahçe

Ülkemizde yetişen en başarılı futbolculardan biri olarak gösterilen Arda Güler, Fenerbahçe'den rekor bonservis ücretiyle Real Madrid'e transfer olarak hepimizi gururlandırmıştı. Amatör olarak Fenerbahçe ve Gençlerbirliği altyapılarında futbol oynayan Güler, profesyonel futbol hayatına Fenerbahçe'de başladı. 

Fenerbahçe altyapısındaki üstün performansıyla göz dolduran ve henüz 16 yaşındayken A takıma yükselen Arda Güler, daha sonra Real Madrid'in yolunu tuttu. 19 yaşındaki genç yıldız, Euro 2024'te A Milli Futbol Takımımız'ın da gururu oldu!

10. Phil Foden - Manchester City

10. Phil Foden - Manchester City

Euro 2024'te de adından sıkça bahsettiren dünyaca ünlü yıldız Phil Foden, futbol kariyerine doğrudan Manchester City'nin altyapısında başladı. City'nin altyapısından yetişen Foden, şampiyonluk yaşayan City takımının önemli bir parçası haline geldi.

9. Kenan Yıldız - Bayern Münih

9. Kenan Yıldız - Bayern Münih

Juventus'un ve A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızı Kenan Yıldız, Almanya'nın Bayern Münih takımının altyapısında profesyonel futbol kariyerine başladı. Daha önce SV Sallern ve Regensburg altyapılarında futbol oynayan Yıldız, ilk profesyonel sözleşmesini ise Bayern Münih ile yaptı.

Bayern'in genç takımında iyi bir performans ortaya koyan Kenan, hızla yükselerek İtalya'nın Juventus takımına transfer oldu ve burada da büyük potansiyelini göstermeye devam ediyor.

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8. Mohamed Salah - El Mokawloon SC

8. Mohamed Salah - El Mokawloon SC

Fiorentina, Chelsea, Roma gibi takımlarda forma giyen yıldız golcü Mohamed Salah, Mısır'ın El Mokawloon SC takımında profesyonel futbola başladı. Buradaki performansı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti ve Basel'e transfer olarak Avrupa'ya ilk adımını attı. Yıldız golcü, son yıllardaki muhteşem performansıyla Liverpool'un yaşayan efsanelerinden birine dönüştü.

7. Harry Kane - Tottenham Hotspur

7. Harry Kane - Tottenham Hotspur

Son yılların en formda forvetlerinden biri olarak gösterilen Harry Kane, profesyonel futbol kariyerine İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımında başladı. Rovers FC, FC Arsenal, Watford gibi takımların altyapılarında oynayan Kane, Tottenham'ın altyapısındayken profesyonel sözleşme imzaladı.

Kısa zamanda Tottenham'ın A takımına yükselen Kane, Premier League'in en yetenekli ve golcü forvetlerinden biri oldu.

6. Hakan Çalhanoğlu - Karlsruher SC

6. Hakan Çalhanoğlu - Karlsruher SC

A Milli Futbol Takımımız'ın beyni Hakan Çalhanoğlu, Almanya'nın Karlsruher SC takımında profesyonel futbol kariyerine başladı. Burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Çalhanoğlu, daha sonra Hamburg ve Bayer Leverkusen gibi önemli Alman kulüplerinde forma giydi.

5. Andrea Pirlo - Brescia

5. Andrea Pirlo - Brescia

İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Pirlo, kariyerine Brescia takımının altyapısında başladı. Brescia'da gösterdiği yeteneklerle Serie A takımlarının dikkatini çekti ve kariyeri boyunca AC Milan ve Juventus gibi büyük kulüplerde oynadı. İtalyan futbol efsanesi aynı zamanda İtalya Milli Takımı'nın da beyni olarak görülüyordu.

4. Pelé - Santos FC

4. Pelé - Santos FC

Ronaldo ve Messi ikilisi tüm rekorları alt üst edene kadar tarihin en iyi futbolcusu için yalnızca iki aday vardı: Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona!

Pelé, Brezilya'nın Santos FC takımının altyapısında futbol kariyerine başladı. Santos'ta gösterdiği üstün yeteneklerle 16 yaşında A takıma yükseldi ve kısa sürede dünya futbolunun efsanevi isimleri arasında yer aldı.

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3. Diego Maradona - Argentinos Juniors

3. Diego Maradona - Argentinos Juniors

Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Diego Maradona, Arjantin'in Argentinos Juniors takımında profesyonel futbol kariyerine başladı. 1976 yılında 15 yaşında iken bu takımın A takımına yükseldi ve kısa sürede yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti.

2. Lionel Messi - FC Barcelona

2. Lionel Messi - FC Barcelona

Dünyanın en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Lionel Messi'nin futbol serüveni 2000 yılında Arjantin'in Newell's Old Boys takımına katılmasıyla başladı. Daha sonra 2001 yılında 13 yaşındayken FC Barcelona'nın altyapısına transfer oldu ve kısa süre sonra profesyonel sözleşmeye imza attı. Burada hızla yükselen Messi, uzun yıllar boyunca hizmet ettiği Barcelona'da dünyanın en iyi futbolcularından biri haline geldi.

1. Cristiano Ronaldo - Sporting CP

1. Cristiano Ronaldo - Sporting CP

Futbol dünyasının en etkili isimlerinden biri olan ve yıldız futbolcuların bile ilham kaynağına dönüşen Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Sporting CP takımının altyapısında profesyonel futbol hayatına başladı. Henüz çocuk yaştayken Andorinha ve C.D. Nacional gibi takımların altyapılarında futbol oynayan Ronaldo, Sporting altyapısındayken profesyonel sözleşmeye imza attı.

2002 yılında henüz 17 yaşındayken Sporting CP'nın A takımına yükselen Cristiano Ronaldo, burada gösterdiği performansla Manchester United'ın dikkatini çekti ve bir futbol efsanesi doğdu.

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