Efsane Futbolcuların Profesyonel Kariyerlerinde İlk Forma Giydikleri 13 Takım

Ülkemizde yetişen en başarılı futbolculardan biri olarak gösterilen Arda Güler, Fenerbahçe'den rekor bonservis ücretiyle Real Madrid'e transfer olarak hepimizi gururlandırmıştı. Amatör olarak Fenerbahçe ve Gençlerbirliği altyapılarında futbol oynayan Güler, profesyonel futbol hayatına Fenerbahçe'de başladı.

Fenerbahçe altyapısındaki üstün performansıyla göz dolduran ve henüz 16 yaşındayken A takıma yükselen Arda Güler, daha sonra Real Madrid'in yolunu tuttu. 19 yaşındaki genç yıldız, Euro 2024'te A Milli Futbol Takımımız'ın da gururu oldu!