Efkarlanmayı Adeta Bir Yaşam Biçimi Haline Getirmiş Kişilerin Dinlemesi Gereken 12 Şarkı
Efkarlanmayı Adeta Bir Yaşam Biçimi Haline Getirmiş Kişilerin Dinlemesi Gereken 12 Şarkı
Efkarlanmak bazen içsel bir huzur arayışına dönüşebilir. Eğer duygusal derinliklere inip, bir yandan da müzikle yelken açmak istersen, işte sana 12 şarkılık bir liste hazırladık.
Hadi, ruhunun derinliklerine inen melodilerle buluşalım!
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1. Gece Yolcuları - Unut Beni
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2. Barış Manço - Unutamadım
3. Selami Şahin & Burcu Güneş - Ben Bir Tek Kadın (Adam) Sevdim
4. Zakkum - Müsaade Senin feat. Ceylan Köse
5. İlyas Yalçıntaş - Dilberim
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6. Kahraman Deniz - Böyle Sever (Official Video)
7. Cem Adrian - Ela Gözlüm (Official Audio)
8. Söyle Sunam
9. Haluk Levent - Akşamlar
10. Melike Şahin - Tutuşmuş Beraber
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11. Tuna Kiremitçi & Ece Mumay - Yalnızlığıma Ver
12. PERA - Belki de Aşık Oldun
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