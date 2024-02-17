Edirne'de Fincanları Tükürerek 'Temizleyen' İşletme Kapatıldı

'Bu bardaktan isteyen olursa tezgahlarımızda kutu içerisinde olanlardan veriyoruz. Kupa bardaklarla kesinlikle satışımız yoktur. Benim burada bardakla kahve satışı yapabilmem için burada masa, sandalyemin olması gerekiyor. Burada masa, sandalye yok. Bu bardaklarla kahve sattığım zaman müşterinin bu bardağı alıp gitmesi gerekiyor. Bardak kahveden daha pahalı böyle bir şey olması mümkün değil. Benim hakkımda kötü yorum yapanların elini vicdanına koymasını temenni ediyorum'