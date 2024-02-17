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Edirne'de Fincanları Tükürerek 'Temizleyen' İşletme Kapatıldı

Edirne'de Fincanları Tükürerek 'Temizleyen' İşletme Kapatıldı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 11:59

Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanın işletmecisi Hacı Zorlu'nun fincanları tükürerek temizledim anlar kameralara yansıdı. Tepki çeken görüntülerin ardından, Edirne Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, çalışma ruhsatı da olmayan iş yerini mühürledi.

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Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan bir dükkanda fincanları tükürerek temizlediği kameraya yansıyan işletmeci Hacı Zorlu'nun iş yeri kapatıldı.

Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan bir dükkanda fincanları tükürerek temizlediği kameraya yansıyan işletmeci Hacı Zorlu'nun iş yeri kapatıldı.

Yabancı turistler tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Yabancı turistler tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Ruhsatı olmayan işletmenin hijyen ve sağlık kurallarına uymadığı da belirlendi, iş yeri ekipler tarafından mühürlendi.

Ruhsatı olmayan işletmenin hijyen ve sağlık kurallarına uymadığı da belirlendi, iş yeri ekipler tarafından mühürlendi.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sosyal medyada olumsuz paylaşımlar ve ihbarlar üzerine bir alışveriş merkezindeki kahveci dükkanını denetlediğini ve Dükkanın hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek faaliyeti durdurulduğunu açıkladı.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sosyal medyada olumsuz paylaşımlar ve ihbarlar üzerine bir alışveriş merkezindeki kahveci dükkanını denetlediğini ve Dükkanın hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek faaliyeti durdurulduğunu açıkladı.

Aynı zamanda 7 Ocak 2022'de ruhsat alınan işletmenin kısa süre önce Zorlu tarafından satın alındığı ancak Zorlu'nun çalışma ruhsatı için başvurmadığı belirlendi.

Aynı zamanda 7 Ocak 2022'de ruhsat alınan işletmenin kısa süre önce Zorlu tarafından satın alındığı ancak Zorlu'nun çalışma ruhsatı için başvurmadığı belirlendi.
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Zorlu, Edirne Valiliği'nin başlattığı adli soruşturma sonucu gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zorlu, Edirne Valiliği'nin başlattığı adli soruşturma sonucu gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki alan görüntülerin ardından alışveriş merkezi yönetimi, Zorlu'nun sözleşmesini feshedip iş yerini kapattı.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki alan görüntülerin ardından alışveriş merkezi yönetimi, Zorlu'nun sözleşmesini feshedip iş yerini kapattı.

Olay ile ilgili açıklama yapan Zorlu, bardaklarını teşhir için dizdiğini, her hafta kolonyalı mendil ile temizlediğini söyledi. Görüntülerde yanlış anlaşılma olduğunu söyleyen Zorlu, fincandaki tozun gözüne kaçtığını ve bu nedenle yüzünü çevirdiğini söyledi.

Olay ile ilgili açıklama yapan Zorlu, bardaklarını teşhir için dizdiğini, her hafta kolonyalı mendil ile temizlediğini söyledi. Görüntülerde yanlış anlaşılma olduğunu söyleyen Zorlu, fincandaki tozun gözüne kaçtığını ve bu nedenle yüzünü çevirdiğini söyledi.

'Bu bardakları biz burada teşhir amaçlı diziyoruz. Her hafta bu bardaklar toz olduğu için bunların temizliğini yapıyoruz. Bardakların temizliğini yaparken kolonyalı mendille siliyordum. İçerisindeki tozun gitmediğini görünce üfledim. Bardağın içerisinde olan toz yüzüme kaçınca ben de yüzümü çevirdim. Burada kesinlikle art niyet veya yanlış anlaşılma var.'

Zorlu devamında iş yerinde sadece kuru kahve ve çeşitleri sattıklarını söyledi. Tadımlı kahve ikramlarını da kağıt bardaklarda yaptığını belirtti.

Zorlu devamında iş yerinde sadece kuru kahve ve çeşitleri sattıklarını söyledi. Tadımlı kahve ikramlarını da kağıt bardaklarda yaptığını belirtti.

Zorlu, fincanların görsellik için dizildiğini, satışının olmadığını belirtti. Kahve satışının masa ve sandalye gerektirdiğini, aksi takdirde müşterinin kahveyi alıp gitmesi gerektiğini ifade etti. Bardağın kahveden daha pahalı olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Zorlu, fincanların görsellik için dizildiğini, satışının olmadığını belirtti. Kahve satışının masa ve sandalye gerektirdiğini, aksi takdirde müşterinin kahveyi alıp gitmesi gerektiğini ifade etti. Bardağın kahveden daha pahalı olmasının mümkün olmadığını söyledi.

'Bu bardaktan isteyen olursa tezgahlarımızda kutu içerisinde olanlardan veriyoruz. Kupa bardaklarla kesinlikle satışımız yoktur. Benim burada bardakla kahve satışı yapabilmem için burada masa, sandalyemin olması gerekiyor. Burada masa, sandalye yok. Bu bardaklarla kahve sattığım zaman müşterinin bu bardağı alıp gitmesi gerekiyor. Bardak kahveden daha pahalı böyle bir şey olması mümkün değil. Benim hakkımda kötü yorum yapanların elini vicdanına koymasını temenni ediyorum'

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mamamia

Asıl büyük olay tükürmesinden ziyade bu herifin ruhsatı olmadan avmde nasıl işletme açtığı? Bişeyler patlak vermeden denetleme vs yapılmaz ise olacağı bu. Do... Devamını Gör

cezmi

Dayı kendini vahşi batıda barmen sanmış

mervednz

Iıyyy görmez olaydım 🫣🤦‍♀️