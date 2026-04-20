Edirne Bienali: Zamanın, Mekânın ve Hafızanın Üzerinde Kurulan Sanat Köprüsü

Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Camii ve II. Bayezid Külliyesi gibi yapılar, yalnızca mimari açıdan değil; aynı zamanda düşünsel ve kültürel derinlikleriyle de öne çıkar. Meriç ve Tunca nehirlerinin şekillendirdiği coğrafya ise Edirne’yi tarih boyunca bir geçiş, buluşma ve etkileşim alanı haline getirmiştir. Bu çok katmanlı yapı, Edirne Bienali’nin “Köprüler” temasıyla doğal bir uyum içinde güçlü bir zemin sunmaktadır.

Tarih boyunca farklı uygarlıkların kesişiminde yer alan, nehirlerin şekillendirdiği ve kültürel etkileşimin yoğunlaştığı Edirne, 21 Mayıs – 28 Haziran 2026 tarihleri arasında ilk kez gerçekleşecek Edirne Bienali’ne ev sahipliği yapıyor. “Köprüler” teması etrafında şekillenen bienal; fiziksel geçişlerin ötesine geçerek zamanlar, kimlikler ve düşünme biçimleri arasında kurulan görünmez bağları görünür kılmayı hedefliyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi’nin destekleriyle; Resim Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin öncülüğünde gerçekleşen Edirne Bienali, geniş iş birliği ağıyla sürdürülebilir bir kültürel model öneriyor.

Açılış tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 21 Mayıs Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü’ne denk gelmesi, bienalin kapsayıcı ve çok katmanlı yapısını güçlendiren önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu tarihten itibaren Edirne, sanatın yalnızca sergilendiği değil; birlikte düşünüldüğü bir platforma dönüşüyor.