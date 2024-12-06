Düşünce Tarzına Göre Yapay Zeka mısın Yoksa İnsan mı?

Her ne kadar 'yapay zeka' olarak adlandırsak da bu zekanın insan ürünü olduğunu unutmamak lazım. Yani bir insanın düşüncesine göre şekillenmiş bir şey.

Testimiz sayesinde düşünce tarzına göre yapay zeka mısın yoksa insan mı, bunu bulacağız.