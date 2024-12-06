Düşünce Tarzına Göre Yapay Zeka mısın Yoksa İnsan mı?
Düşünce Tarzına Göre Yapay Zeka mısın Yoksa İnsan mı?
Her ne kadar 'yapay zeka' olarak adlandırsak da bu zekanın insan ürünü olduğunu unutmamak lazım. Yani bir insanın düşüncesine göre şekillenmiş bir şey.
Testimiz sayesinde düşünce tarzına göre yapay zeka mısın yoksa insan mı, bunu bulacağız.
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1. Şimdi söyle bakalım: Kriz anlarını nasıl yönetiyorsun?
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2. Duygu dünyanı merak ettik. Duygusal biri misin?
3. Bu soruyu en yakın arkadaşına sorup cevaplamanı istiyoruz: Seni bir kelimeyle tanımlayacak olsa, bu kelimelerden hangisini seçerdi?
4. Derin düşüncelere rahatlıkla dalabileceğin bir ortam seçer misin?
5. Çevrendeki insanlara akıl verme konusunda nasıl görüyorsun kendini?
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6. Dürüst ol: Hiç yapay zeka araçları ile dertleştiğin oldu mu?
7. Az kaldı! Değiştirmek için uğraştığın özelliğin, bunlardan hangisi/hangisine yakın?
8. Son sorudayız! Elinde sihirli bir değnek var ve dilediğin büyüyü 1 saat aralıklarla yapabiliyorsun. Yapacağın ilk büyü ne olurdu?
Sen tamamen insansın!
İnsan ve yapay zeka karışımısın!
Sen yapay zeka olabilirsin!
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