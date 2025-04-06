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Dünyanın Üç Maymunu Oynadığı Dram: Kanser Vakaları Son 10 Yılda Yüzde 50 Arttı

Dünyanın Üç Maymunu Oynadığı Dram: Kanser Vakaları Son 10 Yılda Yüzde 50 Arttı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2025 - 15:05

ABD’nin Yemen’e yönelik saldırıları devam ederken insani durum giderek vahim bir hal alıyor. ABD, bölgede inşa edilen kanser hastanesini bir haftada iki kez bombaladı. İsyancıların hedef alındığını belirtilmesine rağmen 50’den fazla sivilin öldürüldüğü kayda geçildi. Ülkede yaşayanların tedavi hizmeti alınmasının önündeki engel nedeniyle son 10 yılda kanser oranları yüzde 50 arttı. 

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ABD’nin Yemen’e yönelik saldırıları sürüyor.

ABD’nin Yemen’e yönelik saldırıları sürüyor.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Husilere yönelik olduğunu iddia ettiği hava saldırısının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bölgede çok sayıda kişinin toplandığı alana hava saldırısı görülüyor. Trump, X hesabından o görüntüleri “Bu Husiler, bir saldırı talimatı almak için toplanmıştı. Oops, bu Husilerden bir saldırı olmayacak! Gemilerimizi bir daha asla batıramayacaklar!” mesajıyla paylaştı. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nde Yemen araştırmacısı olan Niku Jafarnia, saldırıların hastanelere her türlü erişimi engellediğini söyledi. Jafarnia, “Gece yarısı yerleşim alanları vuruluyor ve bu sivilleri öldürmenin kesin bir yolu” ifadelerini kullandı. 

Ülkedeki saldırıları izleyen Yemen Veri Projesi ise saldırıların yaklaşık yarısının okul, düğün salonu, yerleşim alanları ve Bedevi çadırları da dahil olmak üzere sivil yerleşim yerlerine yönelik olduğunu söyledi.

Trump'ın paylaşımı şöyleydi 👇

Kanser hastanesi iki kez bombalandı. Vakalar yüzde 50 arttı.

Kanser hastanesi iki kez bombalandı. Vakalar yüzde 50 arttı.

10 yılı aşkın süredir Yemen’de devam eden şiddet milyonlarla insanı topraklarından etti. Yemen’in zayıf olan ekonomisi bu süreçte paramparça oldu. ReliefWeb’in Ocak 2025 verilerine göre 36 milyon nüfusa sahip olan Yemen’de 19 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu sayının 15 milyonunu kadın ve çocuklar oluşturuyor.

ABD, Yemen'de inşa halindeki bir kanser hastanesini sadece bir hafta arayla en az 2 kez bombaladı. Kanser oranları, on yıllık savaşın etkisiyle tıbbi tesislerinin kötü durumda kalması nedeniyle genelinde hızla artıyor. İnşaat aşamasında olan hastane ülkedeki önemli hastane olması planlanıyordu. Ancak ülkede son 10 yılda kanser hastası oranı yüzde 50 arttı. 

Birleşmiş Milletler'in 202 raporuna göre Yemen'de ölen insan sayısının 377 bin olduğu belirtildi. Ölenlerin çoğu hastalık veya açlık gibi dolaylı nedenlerle yaşamını yitirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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