Dünyanın Üç Maymunu Oynadığı Dram: Kanser Vakaları Son 10 Yılda Yüzde 50 Arttı

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Husilere yönelik olduğunu iddia ettiği hava saldırısının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bölgede çok sayıda kişinin toplandığı alana hava saldırısı görülüyor. Trump, X hesabından o görüntüleri “Bu Husiler, bir saldırı talimatı almak için toplanmıştı. Oops, bu Husilerden bir saldırı olmayacak! Gemilerimizi bir daha asla batıramayacaklar!” mesajıyla paylaştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nde Yemen araştırmacısı olan Niku Jafarnia, saldırıların hastanelere her türlü erişimi engellediğini söyledi. Jafarnia, “Gece yarısı yerleşim alanları vuruluyor ve bu sivilleri öldürmenin kesin bir yolu” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki saldırıları izleyen Yemen Veri Projesi ise saldırıların yaklaşık yarısının okul, düğün salonu, yerleşim alanları ve Bedevi çadırları da dahil olmak üzere sivil yerleşim yerlerine yönelik olduğunu söyledi.