Dünyanın Üç Maymunu Oynadığı Dram: Kanser Vakaları Son 10 Yılda Yüzde 50 Arttı
Dünyanın Üç Maymunu Oynadığı Dram: Kanser Vakaları Son 10 Yılda Yüzde 50 Arttı
ABD’nin Yemen’e yönelik saldırıları devam ederken insani durum giderek vahim bir hal alıyor. ABD, bölgede inşa edilen kanser hastanesini bir haftada iki kez bombaladı. İsyancıların hedef alındığını belirtilmesine rağmen 50’den fazla sivilin öldürüldüğü kayda geçildi. Ülkede yaşayanların tedavi hizmeti alınmasının önündeki engel nedeniyle son 10 yılda kanser oranları yüzde 50 arttı.
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ABD’nin Yemen’e yönelik saldırıları sürüyor.
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Kanser hastanesi iki kez bombalandı. Vakalar yüzde 50 arttı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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