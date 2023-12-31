Dünyanın En Sıkıcı Olayları Olsa da Çok Eğlenceliymiş Gibi Lanse Edilen 15 Etkinlik
Dünyanın En Sıkıcı Olayları Olsa da Çok Eğlenceliymiş Gibi Lanse Edilen 15 Etkinlik
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazı durumlar vardır ki, ilk bakışta oldukça eğlenceli ve keyifli görünürler. Ancak, bu durumların gerçek yüzü çoğu zaman beklentilerimizden farklı olabilir. Hadi gelin insanlar için neler göründüğü kadar eğlenceli değilmiş bakalım!
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1. ''İş seyahati.''
2. ''Hayvan bakıcısı olmak.''
3. ''Yeni oyunları denemek.''
4. ''Konser için turneye çıkmak.''
5. ''Disneyland ve Universal Studios'a gitmek.''
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6. ''Duşta cinsel ilişkiye girmek.''
7. ''Eğlence endüstrisinde çalışmak düşünüldüğü kadar eğlenceli değil.''
8. ''Gece kulübüne gitmek. Biliyorsunuz, bazı insanlar buna bayılıyor.''
9. ''Kış.''
10. ''Yetişkin olmak.''
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11. ''Bir zamanlar hayalindeki ülkede yaşamak.''
12. ''Kendi evine çıkmak.''
13. ''Konsere gitmek.''
14. ''Çiftlik evinde büyümek sandığınız kadar eğlenceli değil.''
15. ''Evcil hayvan sahibi olmak. Evet hayvanlar çok tatlı olabilir ama bakımları çok zor ve masraflı.''
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16. ''Aşık olmak çünkü beraberinde acıyı da getiriyor.''
17. ''Kart oyunları oynamak göründüğü kadar eğlenceli değil çünkü zamanla alışkanlıktan ötürü durağanlaşıyorsun.''
18. ''Deniz paraşütüne binmek.''
19. ''Günlerce süren festivallere katılmak hiç de eğlenceli değil.''
20. ''Buz pateni yapmak.''
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