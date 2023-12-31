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Dünyanın En Sıkıcı Olayları Olsa da Çok Eğlenceliymiş Gibi Lanse Edilen 15 Etkinlik

Dünyanın En Sıkıcı Olayları Olsa da Çok Eğlenceliymiş Gibi Lanse Edilen 15 Etkinlik

Duru
Duru - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 21:16

Bazı durumlar vardır ki, ilk bakışta oldukça eğlenceli ve keyifli görünürler. Ancak, bu durumların gerçek yüzü çoğu zaman beklentilerimizden farklı olabilir. Hadi gelin insanlar için neler göründüğü kadar eğlenceli değilmiş bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''İş seyahati.''

1. ''İş seyahati.''

'' Başkasının tatilini karşılaması vesaire güzel ama aslında oldukça yorucu. Bir süre sonra evini ve kendi yaptığın yemekleri özlemeye başlıyorsun.''

2. ''Hayvan bakıcısı olmak.''

2. ''Hayvan bakıcısı olmak.''

''Büyürken bunun hayalimdeki iş olacağını düşünmüştüm. 4 dönem zooloji okudum ve sahada staj yaptım. Gel görelim ki işimi 1 hafta sonra bıraktım. Orada her gün birden çok kez kustum. Artık arabam bile leş gibi kokmaya başlamıştı. O kadar kötü kokuyordum ki artık oda arkadaşlarım beni kovmakla tehdit ediyordu. Hayvanlar sevimli ama insanların bununla nasıl başa çıkabileceği hakkında hiçbir fikrim yok.''

3. ''Yeni oyunları denemek.''

3. ''Yeni oyunları denemek.''

4. ''Konser için turneye çıkmak.''

4. ''Konser için turneye çıkmak.''

''Sürekli araba kullanmak, çirkin yemekler yemek, istediğin zaman tuvalete girip, duş alamamak. Turneye çıkmak pek çok sanatçının bağımlılık geliştirmesinin nedenidir.''

5. ''Disneyland ve Universal Studios'a gitmek.''

5. ''Disneyland ve Universal Studios'a gitmek.''

'' Çoğu zaman çok uzun kuyruklarda 40-50 dakika arası beklemek gerekiyor ve aşırı pahalı. Hiç eğlenmedim.''

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6. ''Duşta cinsel ilişkiye girmek.''

6. ''Duşta cinsel ilişkiye girmek.''

''Tahmin edebileceğiniz gibi çok kötü, özellikle hastanelik edebilecek sonuçlar doğurabiliyor!''

7. ''Eğlence endüstrisinde çalışmak düşünüldüğü kadar eğlenceli değil.''

7. ''Eğlence endüstrisinde çalışmak düşünüldüğü kadar eğlenceli değil.''

8. ''Gece kulübüne gitmek. Biliyorsunuz, bazı insanlar buna bayılıyor.''

8. ''Gece kulübüne gitmek. Biliyorsunuz, bazı insanlar buna bayılıyor.''

''Ama bu benim için gürültülü, sinir bozucu ve pahalı. Sanki bir odada bir sürü tavus kuşu sırf birinin onlara küçücük bir bakış atma ihtimali için durmadan para harcıyor. Açıkçası biraz utanç verici.''

9. ''Kış.''

''Kırk yıl boyunca 6 ay kış olan bir ülkede yaşadım ve sonunda yeterli para kazandığımda orayı terk ettim. Bence kışı 'seviyorsanız' özel bir insan ırkısınız.''

10. ''Yetişkin olmak.''

10. ''Yetişkin olmak.''
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11. ''Bir zamanlar hayalindeki ülkede yaşamak.''

11. ''Bir zamanlar hayalindeki ülkede yaşamak.''

''Tokyo'yu ziyaret ettiğim zamanlar çok severdim ama şimdi yıllardır burada yaşıyorum. Bence nerede olursam olayım aynı hissederdim.

12. ''Kendi evine çıkmak.''

12. ''Kendi evine çıkmak.''

''Faturalar başlı başına bir dert oluyor zaten.''

13. ''Konsere gitmek.''

13. ''Konsere gitmek.''

''Sadece bir kere konsere gittim. Grubun canlı çaldığını görmek güzeldi, ama çok kalabalıktı.  Sürekli insanlar bana çarpıyordu. Neredeyse yere düşecektim.''

14. ''Çiftlik evinde büyümek sandığınız kadar eğlenceli değil.''

14. ''Çiftlik evinde büyümek sandığınız kadar eğlenceli değil.''

15. ''Evcil hayvan sahibi olmak. Evet hayvanlar çok tatlı olabilir ama bakımları çok zor ve masraflı.''

15. ''Evcil hayvan sahibi olmak. Evet hayvanlar çok tatlı olabilir ama bakımları çok zor ve masraflı.''
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16. ''Aşık olmak çünkü beraberinde acıyı da getiriyor.''

16. ''Aşık olmak çünkü beraberinde acıyı da getiriyor.''

17. ''Kart oyunları oynamak göründüğü kadar eğlenceli değil çünkü zamanla alışkanlıktan ötürü durağanlaşıyorsun.''

17. ''Kart oyunları oynamak göründüğü kadar eğlenceli değil çünkü zamanla alışkanlıktan ötürü durağanlaşıyorsun.''

18. ''Deniz paraşütüne binmek.''

18. ''Deniz paraşütüne binmek.''

''Ailemle tatildeydik. Erkek kardeşim ve ben denemek için çok heyecanlıydık. Babam parasını ödedi. Havaya çıktığımız anda babamıza gerçekte ne kadar saçma ve vasat olduğunu söylemeyeceğimize söz verdik.''

19. ''Günlerce süren festivallere katılmak hiç de eğlenceli değil.''

19. ''Günlerce süren festivallere katılmak hiç de eğlenceli değil.''

''Çadırda uyumak çok rahatsız edici. Ayrıca tuvalette üstünüze kötü şeylerin sıçrama riski var. Anlamışsınızdır.''

20. ''Buz pateni yapmak.''

20. ''Buz pateni yapmak.''

''Göründüğü kadar eğlenceli değil. Her an düşüp kendinizi sakatlama riskiniz var.''

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