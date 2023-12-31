Dünyanın En Sıkıcı Olayları Olsa da Çok Eğlenceliymiş Gibi Lanse Edilen 15 Etkinlik

''Büyürken bunun hayalimdeki iş olacağını düşünmüştüm. 4 dönem zooloji okudum ve sahada staj yaptım. Gel görelim ki işimi 1 hafta sonra bıraktım. Orada her gün birden çok kez kustum. Artık arabam bile leş gibi kokmaya başlamıştı. O kadar kötü kokuyordum ki artık oda arkadaşlarım beni kovmakla tehdit ediyordu. Hayvanlar sevimli ama insanların bununla nasıl başa çıkabileceği hakkında hiçbir fikrim yok.''