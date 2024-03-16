Dünyanın En Basit Sorularının Yer Aldığı Bu Testte Kaç Doğru Yapabileceksin?
Dünyanın En Basit Sorularının Yer Aldığı Bu Testte Kaç Doğru Yapabileceksin?
Kendimizi test edeceğimiz zaman heyecandan bildiğimiz sorulara da yanlış cevaplar verebiliyoruz. Peki bu dünyanın en basit testinde kaç doğru yapabileceksin? Cevabını merak ediyorsan hadi teste!
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1. Doktorunuz size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla almanızı tavsiye ederse, ilaçların hepsini bitirmeniz ne kadar sürer?
2. En zehirli hayvan hangisidir?
3. Uçak ilk defa ne zaman kullanılmıştır?
4. Osmanlı kaç yılında kurulmuştur?
5. Okulun mucidi kimdir?
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6. Atatürk kaç yılında evlenmiştir?
7. Hangisi piramittir?
8. Bu üçgen kaç küpten yapılmıştır?
9. Bir çiftçinin 17 koyunu vardı. Sürüde salgın hastalık oldu, dokuzu ağır hastalandı, diğerleri öldü. Çiftçinin kaç koyunu var?
10. Sadece bir tek kibritiniz var, içinde bir gaz lambası, bir gaz sobası, ve bir de mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz… Önce hangisini yakarsınız?
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