Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Dünyaca Ünlü Model Megan Skye Blancada, Çocuğa Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı

Dünyaca Ünlü Model Megan Skye Blancada, Çocuğa Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
19.02.2024 - 22:18

Wolf Creek'te rol alan ünlü model Megan Skye Blancada hakkında çocuğa cinsel istismar suçlamasında bulunuldu. 16 yaşında bir erkek çocuğu istismar ettiği iddia edilen suçlamalarla ilgili detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Popüler korku filmi Wolf Creek'te kısa bir süre rol alan ünlü model Megan Skye Blancada, çocuğa cinsel istismar suçuyla yargılanıyor.

Popüler korku filmi Wolf Creek'te kısa bir süre rol alan ünlü model Megan Skye Blancada, çocuğa cinsel istismar suçuyla yargılanıyor.

Tutuklanan Megan Skye Blancada, geçtiğimiz Pazartesi günü Adelaide Sulh Ceza Mahkemesi'nde 16 yaşında bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmakla yargılandı.

Tutuklanan Megan Skye Blancada, geçtiğimiz Pazartesi günü Adelaide Sulh Ceza Mahkemesi'nde 16 yaşında bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmakla yargılandı.

Mahkeme belgelerine göre polis, Blancada'nın 30 Temmuz 2021 ile 6 Kasım 2023 tarihleri arasında Adelaide'in kuzeyinde bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Mahkeme belgelerine göre polis, Blancada'nın 30 Temmuz 2021 ile 6 Kasım 2023 tarihleri arasında Adelaide'in kuzeyinde bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Blancada, çıkarıldığı mahkemede açıklama yapmazken ünlü modelin avukatı Andrew Graham, Yargıç Simon Smart'a müvekkilinin savcılığa suçunu itiraf edebileceğini söyledi.

Blancada, çıkarıldığı mahkemede açıklama yapmazken ünlü modelin avukatı Andrew Graham, Yargıç Simon Smart'a müvekkilinin savcılığa suçunu itiraf edebileceğini söyledi.

'Müvekkilim yasa dışı cinsel ilişki ve iki uygunsuz saldırı suçunu kabul edecektir.'

Yargıç, Blancada'nın suçlamalara cevap vermesi için 1 Mayıs'a erteledi.

Yargıç, Blancada'nın suçlamalara cevap vermesi için 1 Mayıs'a erteledi.

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
8
6
4
3
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Genesis Yinesis

ne şanlı veletler amk.

yigiturfa63

Gayet normal dünya tersine dönüyor, bu kadinda ne yapsin genç erkek ariyormus belki daha çok doyurur düsüncesiyle

Boris

dünyaca ünlü model mi? bu mu??? Sibel Can'ın survivor adasında 6 ay aç kalmış hali böyle olurdu. bence kontrol edilsin, model olamaz bu tip.