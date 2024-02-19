Dünyaca Ünlü Model Megan Skye Blancada, Çocuğa Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı
Dünyaca Ünlü Model Megan Skye Blancada, Çocuğa Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Wolf Creek'te rol alan ünlü model Megan Skye Blancada hakkında çocuğa cinsel istismar suçlamasında bulunuldu. 16 yaşında bir erkek çocuğu istismar ettiği iddia edilen suçlamalarla ilgili detaylar içeriğimizde...👇
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Popüler korku filmi Wolf Creek'te kısa bir süre rol alan ünlü model Megan Skye Blancada, çocuğa cinsel istismar suçuyla yargılanıyor.
Tutuklanan Megan Skye Blancada, geçtiğimiz Pazartesi günü Adelaide Sulh Ceza Mahkemesi'nde 16 yaşında bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmakla yargılandı.
Mahkeme belgelerine göre polis, Blancada'nın 30 Temmuz 2021 ile 6 Kasım 2023 tarihleri arasında Adelaide'in kuzeyinde bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.
Blancada, çıkarıldığı mahkemede açıklama yapmazken ünlü modelin avukatı Andrew Graham, Yargıç Simon Smart'a müvekkilinin savcılığa suçunu itiraf edebileceğini söyledi.
Yargıç, Blancada'nın suçlamalara cevap vermesi için 1 Mayıs'a erteledi.
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ne şanlı veletler amk.
Gayet normal dünya tersine dönüyor, bu kadinda ne yapsin genç erkek ariyormus belki daha çok doyurur düsüncesiyle
dünyaca ünlü model mi? bu mu??? Sibel Can'ın survivor adasında 6 ay aç kalmış hali böyle olurdu. bence kontrol edilsin, model olamaz bu tip.