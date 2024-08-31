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Dünyaca Ünlü ABD'li Rap Şarkıcısı Fatman Scoop Konser Verdiği Sırada Hayatını Kaybetti

Dünyaca Ünlü ABD'li Rap Şarkıcısı Fatman Scoop Konser Verdiği Sırada Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
31.08.2024 - 19:42 Son Güncelleme: 31.08.2024 - 19:50

ABD’nin Connecticut eyaletinde Fatman Scoop adıyla bilinen ünlü rapçi Isaac Freeman, konser sırasında fenalaştı. Yere düşen 53 yaşındaki Fatman Scoop sedye ile sahneden alınarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ünlü rapçi 53 yaşında hayatını kaybetti. 

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Fatman Scoop adıyla bilinen ünlü rapçi Isaac Freeman, konser verdiği sırada sahnede fenalaştı.

Fatman Scoop adıyla bilinen ünlü rapçi Isaac Freeman, konser verdiği sırada sahnede fenalaştı.

Yere düşen 53 yaşındaki Fatman Scoop sedye ile sahneden alınarak yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Yere düşen 53 yaşındaki Fatman Scoop sedye ile sahneden alınarak yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Dün yaşanan olay sonrası ünlü rapçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dün yaşanan olay sonrası ünlü rapçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fatman Scoop’un tur menajeri Birch Michael, rapçinin ölümünü şu ifadelerle duyurdu:

Fatman Scoop’un tur menajeri Birch Michael, rapçinin ölümünü şu ifadelerle duyurdu:

“Çok büyük bir üzüntüyle Isaac Freeman, yani profesyonel ismiyle Fatman Scoop olarak bilinen kişinin vefatını duyuruyorum. Bana bugün olduğum adam olmayı sen öğrettin. Seni seviyorum Scoop, bana verdiğin her şey için çok teşekkür ederim.”

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Fatman Scoop’un, müzik durdurulup sahnedeki diğer sanatçılar kalabalığa hitap etmeye devam ederken, DJ kabininin arkasında bayıldığı ve ardından platforma tırmanmaya çalıştığı görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Fatman Scoop’un, müzik durdurulup sahnedeki diğer sanatçılar kalabalığa hitap etmeye devam ederken, DJ kabininin arkasında bayıldığı ve ardından platforma tırmanmaya çalıştığı görülüyor.
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