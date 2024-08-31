Dünyaca Ünlü ABD'li Rap Şarkıcısı Fatman Scoop Konser Verdiği Sırada Hayatını Kaybetti
Dünyaca Ünlü ABD'li Rap Şarkıcısı Fatman Scoop Konser Verdiği Sırada Hayatını Kaybetti
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Fatman Scoop adıyla bilinen ünlü rapçi Isaac Freeman, konser verdiği sırada sahnede fenalaştı.
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Yere düşen 53 yaşındaki Fatman Scoop sedye ile sahneden alınarak yerel bir hastaneye kaldırıldı.
Dün yaşanan olay sonrası ünlü rapçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Fatman Scoop’un tur menajeri Birch Michael, rapçinin ölümünü şu ifadelerle duyurdu:
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Fatman Scoop’un, müzik durdurulup sahnedeki diğer sanatçılar kalabalığa hitap etmeye devam ederken, DJ kabininin arkasında bayıldığı ve ardından platforma tırmanmaya çalıştığı görülüyor.
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