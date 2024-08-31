Yeşilçam'ın 'Kötü Adam'ı İhsan Gedik'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Fatma Girik'le Birlikte Geneleve Gittik"
Yeşilçam'ın 'Kötü Adam'ı İhsan Gedik'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Fatma Girik'le Birlikte Geneleve Gittik"
Yeşilçam’ın kötü adamı olarak bilinen İhsan Gedik, katıldığı televizyon programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Uyan Türkiyem’ isimli programa konuk olan Gedik, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Fatma Girik hakkında çok ilginç açıklamalarda bulundu. Fatma Girik ile birlikte geneleve gittiklerini söyleyen İhsan Gedik, “Göğüslerini bağladı, giydi ceketini bizimle içeriye bile girdi” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam filmlerinde 'kötü adam' rollerine hayat veren İhsan Gedik, Tahir Sarıkaya'nın Beyaz TV’deki programı 'Uyan Türkiyem’e konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik'ten bahseden Gedik 'birlikte geneleve bile gittik' diyerek anlatmaya başladı.
Gedik; 'Adana'da geneleve gittik. Göğüslerini bağladı, giydi ceketini bizimle içeriye bile girdi' dedi. Ünlü sunucu Sarıkaya duydukları karşısında 'Adana'da ne. Genelevine mi?' diye sordu.
İhsan Gedik 'he valla' diyerek anlatmaya devam etti. Sarıkaya 'niye girdi?' diye sorunca Gedik 'göreyim onlar orada ne yapıyor' diye yanıtını verdi.
Gedik sözlerine şöyle devam etti; 'Fatma abla erkek gibiydi. Oradan çıkınca çok üzüldü. Nur içinde yatsın o bizim anamızdı' diyerek ünlü ismi andı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın