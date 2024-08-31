Yeşilçam'ın 'Kötü Adam'ı İhsan Gedik'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Fatma Girik'le Birlikte Geneleve Gittik"

Yeşilçam’ın kötü adamı olarak bilinen İhsan Gedik, katıldığı televizyon programında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Uyan Türkiyem’ isimli programa konuk olan Gedik, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Fatma Girik hakkında çok ilginç açıklamalarda bulundu. Fatma Girik ile birlikte geneleve gittiklerini söyleyen İhsan Gedik, “Göğüslerini bağladı, giydi ceketini bizimle içeriye bile girdi” dedi.