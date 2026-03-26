Dünya Kupalarının Efsane Kalecisi Ochoa 6. Kez Kadroya Girebilir

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.03.2026 - 15:03

Guillermo Ochoa, kulüp kariyeriyle ön planda olmasa da dünyanın en çok tanınan ve en ikonik kalecilerinden biri. 2006 Dünya Kupası'ndan beri Meksika kalesini koruyan 30 yaşındaki file bekçisi Meksika'nın ev sahiplerinden biri olduğu Dünya Kupası kadrosunda yer alacak. Kaleyi koruması beklenen America kalecisi Luis Malagon'un ağır bir sakatlık geçirmesiyle tecrübeli eldivenin ilk 11'de oynama şansı da epey yüksek.

Ochoa'nın üst üste 6 Dünya Kupası'nda da oynayacak olması futbol dünyasının gündeminde.

Mevkidaşlarına göre kısa olması, kulüp kariyerinin istediği gibi gitmemesine rağmen 2006'dan beri kupaların gediklisi olan Ochoa'nın 2026'da Meksika kalesini koruması bekleniyor. Ochoa, 2006’dan beri her Dünya Kupası’nda yer aldı ve 2026’da kadroya girmesi halinde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile birlikte 6. Dünya Kupası’na katılan ilk futbolcu olacak.

Tabii bu durum sosyal medyada da gündem oldu.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
