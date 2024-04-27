Düğün Sezonu Açılıyor: TESK Başkanı’ndan Düğün Maliyeti Açıklaması: “Ortalama Düğün 500 Bin TL”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, onlarca farklı sektörden esnafın düğün sezonuna hazır olduğunu belirterek, 'Bu yıl yapılacak düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar liralık ekonomi oluşturması bekleniyor.' ifadesini kullandı. Palandöken ortalama bir düğün maliyetinin 500 bin liradan başladığı bilgisini de verdi.