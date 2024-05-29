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Dövme Yaptıranlar Dikkat: Lenf Kanserine Yakalanma Riskiniz Daha Yüksek

Dövme Yaptıranlar Dikkat: Lenf Kanserine Yakalanma Riskiniz Daha Yüksek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.05.2024 - 17:46

Yeni yapılan bir araştırma, dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu kanıtladı. Lund Üniversitesi'nde yapılan araştırma, dövmelilerin yüzde 21 daha fazla risk altında olduğunu ortaya çıkardı.

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Kaynak: https://www.healthday.com/health-news...
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İsveç'nin Lund Üniversitesi'nde dövme yaptıranları yakından ilgilendiren bir araştırma yapıldı.

İsveç'nin Lund Üniversitesi'nde dövme yaptıranları yakından ilgilendiren bir araştırma yapıldı.

Araştırmada 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşları arasındaki 4 bin 200 kişinin verileri kullandı. 

Lenf kanserine yakalanan kişilerin dövmeyle bağlantıları incelendi.

Araştırmanın sonucunda dövme yaptıranların lenf kanseri olma ihtimalinin yüzde 21 daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın sonucunda dövme yaptıranların lenf kanseri olma ihtimalinin yüzde 21 daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada “Lenfomanın nadir görülen bir hastalık olduğunu ve sonuçlarımızın grup düzeyinde geçerli olduğunu unutmamak önemlidir. Sonuçların şimdi başka çalışmalarla doğrulanması ve daha fazla araştırılması gerekiyor ve bu tür araştırmalar devam ediyor.” ifadelerine yer verildi. 

Lenf kanserinin doğrudan dövmeyle bağlantılı olduğunu kanıtlamaya yeterli olmayan bu çalışmanın farklı araştırmaları ile desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Dövme boyutunun kanser riskini etkileyip etkilemeyeceği de araştırma konuları arasındaydı.

Dövme boyutunun kanser riskini etkileyip etkilemeyeceği de araştırma konuları arasındaydı.

Dövmeli alanın büyük veya küçük olmasının lenfoma riskinde bir fark yaratmadığını tespit edildi. Ancak 'Boyutu ne olursa olsun bir dövmenin vücutta düşük dereceli bir iltihaplanmayı tetiklediği ve bunun da kanseri tetikleyebileceği tahmin edilebilir.' ifadelerine yer verildi.

Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu uygulamanın riski artırdığının da altını çizdi.

Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu uygulamanın riski artırdığının da altını çizdi.
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