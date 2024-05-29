Dövme Yaptıranlar Dikkat: Lenf Kanserine Yakalanma Riskiniz Daha Yüksek
Dövme Yaptıranlar Dikkat: Lenf Kanserine Yakalanma Riskiniz Daha Yüksek
Kaynak: https://www.healthday.com/health-news...
Yeni yapılan bir araştırma, dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu kanıtladı. Lund Üniversitesi'nde yapılan araştırma, dövmelilerin yüzde 21 daha fazla risk altında olduğunu ortaya çıkardı.
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İsveç'nin Lund Üniversitesi'nde dövme yaptıranları yakından ilgilendiren bir araştırma yapıldı.
Araştırmanın sonucunda dövme yaptıranların lenf kanseri olma ihtimalinin yüzde 21 daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Dövme boyutunun kanser riskini etkileyip etkilemeyeceği de araştırma konuları arasındaydı.
Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu uygulamanın riski artırdığının da altını çizdi.
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