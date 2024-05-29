Dövme Yaptıranlar Dikkat: Lenf Kanserine Yakalanma Riskiniz Daha Yüksek

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada “Lenfomanın nadir görülen bir hastalık olduğunu ve sonuçlarımızın grup düzeyinde geçerli olduğunu unutmamak önemlidir. Sonuçların şimdi başka çalışmalarla doğrulanması ve daha fazla araştırılması gerekiyor ve bu tür araştırmalar devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Lenf kanserinin doğrudan dövmeyle bağlantılı olduğunu kanıtlamaya yeterli olmayan bu çalışmanın farklı araştırmaları ile desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi.